Ankara’da düzenlenen Models of Turkey 2025 yarışmasında 20 yaşındaki Sude Koşar, birincilik tacını kazanarak Türkiye’nin en iyi modeli seçildi.Ali FİKRET / ANKARA (İGFA) - Models of Turkey 2025 yarışması, Ankara Mövenpick Otel’de görkemli finalle sona erdi.

Ankara Fashion Week’in kapanış gününde gerçekleşen etkinlikte, Cazım Özal başkanlığındaki jüride ünlü isimler ve Ankara’nın tanınmış simaları yer aldı.

Sevilay Zeytun ve Serkan Kızılbayır’ın sunuculuğunu yaptığı gecede, 18 finalist Türkiye’nin en iyi modeli olmak için yarıştı.

SUDE KOŞAR TACI TAKDI

Joker Ajans’tan Burak Özdemir’in organize ettiği yarışmada, 18 numaralı finalist Sude Koşar, Models of Turkey 2025 birincisi seçildi. Tacı Cazım Özal tarafından takılan 20 yaşındaki Koşar, duygusal anlar yaşadı. Birincilik sonrası tebrikleri kabul eden Sude, “Çok mutluyum, teşekkür ederim. Kamp süreci çok eğlenceliydi, harika arkadaşlar edindim. Bu yarışma, modellik kariyerim için bir başlangıç olabilir,” dedi.

SUDE KOŞAR KİMDİR?

Ankara’da yaşayan Sude Koşar, 1.78 boyunda ve 50 kilo. Başkent Üniversitesi’nde grafik tasarım 2. sınıf öğrencisi olan Koşar’ın en büyük hobisi resim çizmek. Düzenli spor yapan genç model, enerjisi ve yeteneğiyle dikkat çekti.