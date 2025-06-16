Türk pop müziğinin güçlü sesi Ziynet Sali, profesyonel müzik kariyerinin 25. yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Ünlü sanatçı, bu özel yılı hayranlarıyla unutulmaz kılacak projelerle taçlandırıyor. Şarkılarıyla milyonların kalbine dokunan, tarzı ve albümleriyle müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinen sanatçı, bu özel yılını hayranlarıyla birlikte unutulmaz kılacak projelere imza atıyor.

25. yıl kutlamalarının ilk büyük sürprizi, yaz aylarına damga vurması beklenen yepyeni şarkısı “Bir Garip Olur İçim” oldu. Orijinali 1980 yılında Nil Burak tarafından seslendirilen, sözleri Ülkü Aker’e ait olan bu klasik eser, Ziynet Sali’nin etkileyici yorumuyla yeniden hayat buluyor. Şarkının modern düzenlemesi ise başarılı müzisyen Mustafa Ceceli imzası taşıyor.

Müzikal kariyerinde arka arkaya hit şarkılara imza atan Ziynet Sali, “Bir Garip Olur İçim” ile dinleyicilerine yine duygusal ve etkileyici bir eser sunuyor. Sanatçının hem klasiklere duyduğu saygıyı hem de çağdaş yorum gücünü yansıtan bu özel şarkı, 2025 yazının en çok konuşulan projelerinden biri olmaya aday.

25. yıl kutlamaları yalnızca yeni şarkılarla sınırlı kalmayacak. Ziynet Sali, hayranlarını sevindirecek bir diğer önemli adımı ise özel konser serisi ile atıyor. Serinin ilk konseri, 28 Haziran Cumartesi akşamı, Atlantis Yapım organizasyonuyla, İstanbul’un en büyük kalıcı açık hava sahnesi olan BtcTurk Vadi Açıkhava’da gerçekleşecek. Bu özel gece, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Sanat hayatının çeyrek asrını geride bırakırken üretmeye ve yenilikler sunmaya devam eden Ziynet Sali, hem geçmişin izlerini taşıyan hem de bugünün ruhunu yansıtan projeleriyle 2025 yazına damga vurmaya hazırlanıyor.