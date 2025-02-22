Meteoroloji'ye göre ülke genelinde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları ve Kırklareli'nde kuvvetli yağış uyarısı var. Hava sıcaklığı normallerin altında. Meteoroloji, buzlanma ve çığ tehlikesi konusunda uyarılarda bulundu.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, Tekirdağ’ın doğusu, Antalya'nın batı kıyı ilçeleri, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı ve Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kıyı ve Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli kıyıları, Tekirdağ'ın doğusu ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusu ile Kırklareli kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE -6°C, 4°C

Çok bulutlu

İSTANBUL -2°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ -3°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ -4°C, 4°C

Çok bulutlu, doğusu bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Bölgenin kıyıları ve güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -9°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

DENİZLİ -3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Antalya'nın Finike, Demre ve Kumluca ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA -1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Finike, Demre ve Kumluca ilçeleri sağanak yağışlı

ISPARTA -6°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA -8°C, -1°C

Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR -7°C, -1°C

Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

KAYSERİ -13°C, -4°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

KONYA -8°C, -1°C

Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU -9°C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU -10°C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP -1°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK -4°C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE -3°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN -2°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT -10°C, -1°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

TRABZON -3°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI -15°C, -8°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM -17°C, -10°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA -12°C, -2°C

Çok bulutlu

VAN -8°C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -6°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP -5°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN -6°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA -3°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına; Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan, 4 ila 6, sabah saatlerinden sonra 7, akşam saatlerinden itibaren yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, doğusu 2,5 ila 3,5 m, yer yer 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kar ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyi 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 5 ila 7, kuzeyi yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Güney Ege'nin kuzeyi 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden 4 ila 6, Antalya Körfezi 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 6 ila 8, gece saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,5; Görüş: İyi, yağış anında orta.