21 Şubat Dünya Rehberler Günü, Bursa’da Rehberler Odası öncülüğünde etkinliklerle kutlandı.Feyzi SARIKAYA / BURSA (İGFA) - Bursa Rehberler Odası öncülüğünde Artıç Otel’de düzenlenen kokteylde rehberlik mesleğinin önemini bir kez daha vurgulandı.

Etkinlik öncesinde Bursa Valiliği karşısında Bursa Rehberler Odası’nın yeni bürosunun açılışı gerçekleştirildi. Programa, Bursalı rehberlerin yanı sıra turizme değer katan önemli isimler katılım sağladı. Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği Başkanı ve aynı zamanda Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da etkinliğe katılan isimler arasında yer aldı.

Katılımcılar, rehberlik mesleğinin turizm sektöründeki kritik rolüne dikkat çekti.

Bursa Rehberler Odası Başkanı Tansu Erçevik, etkinlikte yaptığı konuşmada, rehberlik mesleğinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve rehberlerin ülkelerin turizm elçileri olarak görev yaptığını belirtti. Erçevik, oda olarak mesleğin farkındalığını artırmak, mesleğin önemi, niteliği, gerekliliği ve saygınlığını yüceltmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

Etkinlik, meslek mensupları ve turizm paydaşları arasındaki iş birliğini güçlendiren bir buluşma olarak da ön plana çıktı.