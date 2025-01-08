Meteoroloji raporuna göre; Çanakkale, Edirne, Kırklareli, İzmir ve Muğla'da sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Ocak Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladfı.

Yapılan son tahminlere göre Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Buzlanma ve çığ tehlikesi uyarısında bulunan Meteoroloji, bu nedenle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.