Artan yaşam maliyetleri, derinleşen ekonomik zorluklar ve sosyal eşitsizlikler karşısında yerel yönetimlerin rolü her geçen gün daha fazla önem kazanırken; bu noktada Mersin Büyükşehir Belediyesi de sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü kapsamlı destek programlarıyla kent genelinde binlerce ailenin hayatına doğrudan dokunuyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir tarafından gıdadan eğitime, sağlıktan barınmaya kadar uzanan ve geniş bir yelpazede sunulan hizmetler, özellikle dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için önemli bir güvence oluşturuyor.

Mersin Büyükşehir, bugüne kadar sosyal belediyecilik anlayışıyla kent genelinde yürüttüğü hizmet ve projeleriyle binlerce yurttaşa ulaştı. Çocuk, genç, kadın, yaş almış ve özel gereksinimli bireyler başta olmak üzere kent genelinde yürüttüğü çalışmalarla hem temel ihtiyaçlara yönelik destekler sağlayan hem de eğitim, sosyal uyum ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli projeleri hayata geçiren Büyükşehir, bu noktada yurttaşların da takdirini toplamaya devam ediyor.

YAŞAMIN HER ALANINA DOKUNAN HİZMETLER GENİŞ KİTLELERE ULAŞIYOR

Mersin'de sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen hizmetler her geçen gün genişlerken, özellikle özel gereksinimli bireyler, yaş almışlar ve bakıma ihtiyaç duyan yurttaşlara sunulan desteklerin kapsamı da genişlemeye devam ediyor.

Evde bakım ve temizlik hizmetleri sayesinde bakıma muhtaç yurttaşların günlük ihtiyaçları karşılanırken, sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan zorluklar da en aza indiriliyor. Büyükşehir; doğumdan yaşlılığa kadar yaşamın her aşamasında, kapsamlı sağlık ve sosyal destek hizmetleri ile yurttaşların yanında oluyor.

Büyükşehir, 2019 yılından bugüne kadar evde sağlık hizmetinden yatağa bağımlı hastalara, yaş almış yurttaşlardan onkoloji hastalarına, ambulans hizmetinden özel gereksinimli bireylere kadar, 'erişilebilir ve sürdürülebilir hizmet' anlayışıyla kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir'in ev temizliği hizmetinden 7 bin 843 kişi yararlanırken, toplam 88 bin 110 hizmet sunuldu. Kişisel bakım alanında ise 6 bin 987 kişiye ulaşılırken, 143 bin 240 hizmet gerçekleştirildi.

Engelli hakları ve erişilebilirlik konularında 10 bine yakın kişiye danışmanlık hizmeti verilirken, erişilebilirlik tespit ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında 199 farklı hizmet gerçekleştirildi.

İşaret diliyle görüntülü destek hattı sayesinde 1236 kişiye ulaşılırken, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinden 1644 kişi faydalandı. Sosyal yaşamı destekleyen projeler de öne çıkarken; Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Parkı bünyesinde açılan kurslar toplam 68 bini aşkın seansa ulaşırken, sosyo-kültürel etkinliklere katılan engelli birey ve yakınlarının sayısı 25 bin 943 oldu.

Sportif eğitimler, fitness hizmetleri ve koordinasyon çalışmalarıyla da özel gereksinimli bireylere binlerce seanslık destekler sağlandı.

Sağlık alanında ise evde sağlık hizmetleri önemli bir yer tutarken; genel sağlık hizmetlerinde 9 bin 202 kişiye ulaşılırken, toplam 198 bin 437 hizmet verildi. Fizik tedavi hizmetlerinden 4 bin 639 kişi yararlanırken, 63 bin 708 seans gerçekleştirildi.

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri kapsamında ise 427 kişiye 1341 hizmet sunuldu. Medikal destekler kapsamında da 148 binin üzerinde hasta bezi paketi dağıtılırken, 2 bini aşkın farklı medikal malzeme desteği sağlandı.

Ayrıca bakım-onarım hizmetleri ve danışmanlık faaliyetleriyle binlerce yurttaşa destek verildi. Özel gereksinimli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik transfer aracı hizmeti ise 76 bin 96 kişiye ulaşarak önemli bir ihtiyacı karşıladı.

Bunun yanı sıra akülü araç şarj istasyonları, sosyal projeler ve danışmanlık hizmetleriyle kent genelinde erişilebilirlik artırıldı.