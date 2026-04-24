23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Manisa'da bir ilke sahne oldu. 'Mirasımız Geleceğimiz Projesi' kapsamında hayata geçirilen 1. Manisa Çocuk Meclisi, şehrin 17 ilçesinden gelen minik üyelerin katılımıyla ilk oturumunu gerçekleştirdi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, meclis sıralarına bu kez çocuklar oturdu. Oturumun açılışında konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 23 Nisan'ın hem milli egemenliğin sembolü hem de Atatürk'ün çocuklara duyduğu güvenin nişanesi olduğunu vurguladı. Başkan Dutlulu, konuşmasının ardından koltuğunu Çocuk Meclisi Başkanı Ilgın Deniz Kaya'ya devrederek oturumu çocukların yönetimine bıraktı.

Proje yürütücüsü Nursemin Tuğsan Aktaş'ın bilgilendirme sunumuyla başlayan mecliste, Çocuk Meclisi Başkanı Ilgın Deniz Kaya anlamlı bir konuşma yaptı. Kaya, 'Atatürk bize güvenerek geleceği emanet etti. Biz de bu geleceği güzelleştirmek için buradayız. Şehrimizin yönetildiği bu koltuklarda katılım hakkımızı kullanmak bizim için büyük bir fırsat. Sesimizi duyuran bu proje, Manisa'yı daha iyi tanımamızı ve gelişimine katkı sunmamızı sağlayacak' ifadelerini kullandı.

Toplantı süresince 17 ilçeyi temsil eden Çocuk Meclisi üyeleri tek tek söz alarak hayallerindeki Manisa'yı anlattı. Parklardan teknoloji merkezlerine, çevre düzenlemelerinden sosyal projelere kadar pek çok fikir sunan çocuklar, kendilerine bu platformu sağladığı için Başkan Besim Dutlulu'ya teşekkür etti.

Toplantının kapanışında çocuklara hitap eden Başkan Besim Dutlulu, meclisin verimliliğinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: 'Manisa'mızın tarihinde bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ruhuna yakışır bir adımla 1. Manisa Çocuk Meclisi'nin ilk oturumunu tamamladık. Meclis koltuklarını asıl sahiplerine, yani geleceğimizin mimarı çocuklarımıza devrettik. Onların Manisa'ya dair hayallerini, taptaze fikirlerini ve şehre bakış açılarını dinlemek bizler için paha biçilemez bir deneyimdi. Bugün burada aldığım notlar, ilçe belediye başkanlarımızla yapacağımız çalışmalarda bizlere ışık tutacak. Şehrimizi ortak akılla çocuklarımızın saf ve berrak vizyonuyla yönetmeye devam edeceğiz. Gelecek sizinle çok daha aydınlık çocuklar! İyi ki varsınız. Her isteğinizin gerçek olması için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum.'