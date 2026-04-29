Yurttaş odaklı yönetim anlayışını uluslararası standartlarla uyumlu hale getirerek ilklere imza atan Mersin Büyükşehir Belediyesi, tescilli yönetim sistemleriyle hizmetlerini sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Uluslararası standartların kente uyumunda öncü belediye haline gelen Büyükşehir, Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülebilir kurumsal yapısını güçlendiriyor.

BÜYÜKŞEHİR, 6 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİYLE KALİTEYİ MERKEZE ALIYOR

Kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışını uluslararası standartlara uygun hale getirerek kurumsal gücünü artıran Büyükşehir; uyguladığı sistemler sayesinde kurumsal hafızayı güçlendirirken, süreçleri de sürdürülebilir bir yapıya dönüştürüyor.

Uygulanan yönetim sistemleriyle riskler tespit edilerek gerekli önlemler alınırken, kaynakların daha verimli kullanılması ve hizmet kalitesinin ölçülebilir hale getirilmesi sağlanıyor. Kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci, enerji verimliliği ve vatandaş memnuniyetini bütüncül bir şekilde ele alan Büyükşehir, 6 entegre yönetim sistemini de bünyesinde barındırıyor.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi'ne sahip olan Büyükşehir, kaliteyi merkeze alan yönetim anlayışını ortaya koyuyor.

SİSTEM KÜLTÜRÜ, TÜM BİRİMLERDE DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRİLİYOR

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen kapsamlı denetimler sonucunda tescillenen sistemlerini etkin biçimde sürdüren Büyükşehir, düzenli iç tetkiklerini de devam ettiriyor.

Büyükşehir ile süreçler tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirilirken, tespit edilen bulgular doğrultusunda düzeltici faaliyetler kararlılıkla uygulanıyor. Büyükşehir'in bu kazanımları ile yurttaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetlerin etkin biçimde yönetilmesi, enerji tüketiminin azaltılması, çalışan sağlığı ve güvenliğinin korunması, çevresel etkilerin minimize edilmesi ve trafik güvenliğinin artırılması gibi konularda, uluslararası standartlarda süreçler yürütüldüğü kanıtlanıyor.

Göreve geldiği 2019 yılından bu yana kalite ve güvenilirlik konusunda vizyoner bir bakış açısıyla çalışan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer; amacın belge sayısını artırmak değil, sistem kültürünü tüm birimlerde daha güçlü hale getirmek olduğunu ortaya koyuyor.