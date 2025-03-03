Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanı Dr. Hatice Dağlıoğlu ile beraberindeki heyeti makamında konuk etti.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri’de yerel yönetim faaliyetlerinin yanı sıra TÜBİTAK iş birliğinde bilimsel etkinlik ve çalışmalara da gerek Kayseri Büyükşehir bünyesindeki Bilim Merkezi aracılığı ile gerekse, yükseköğretim ve okullardaki öğrencilere destekleri ile gerekse de kitap ve kütüphanecilik faaliyetleri dolayısıyla katkı sağlayan Başkan Büyükkılıç, bilim çevreleri ile sıkı ilişkilerini de sürdürüyor.

Bu kapsamda TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanı Dr. Hatice Dağlıoğlu, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Grup Koordinatörü Dr. Metin Demirsoy ve Prof. Dr. Oğuz Demiryürek, Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Nazik ziyaretleri için kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanı Dr. Hatice Dağlıoğlu ve beraberindeki heyet üyeleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, gerçekleşen iş birlikleri ile faaliyetler dolayısıyla da Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.

Ziyarette günün anısına fotoğraf çekimi de yapıldı.