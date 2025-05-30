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5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen sınava yaklaşık 54 bin öğrenci katılmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları erişime açıldı. 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı sınavın sonuçları meb.gov.tr’de. ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 27 Nisan 2025’te gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın (İOKBS) sonuçlarını duyurdu.