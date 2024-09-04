Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, deprem konutlarının içme suyu ve kanalizasyon hatlarını inşa etmeye devam ediyor.KIRSAL KONUTLARIN ALTYAPISINI İNŞA EDEN MASKİ’DEN

YAZIHAN ÇİVRİL’E 5 BİN 500 METRE ALTYAPI

MALATYA (İGFA) - Kırsal konutların içme suyu ve kanalizasyon hatlarını inşa etmek için mesai mefhumu gözetmeden çalışan MASKİ Genel Müdürlüğü şehrin yeniden ayağa kalkması için çalışmalar gerçekleştiriyor.

Yazıhan Çivril ve kırsal konutların altyapı çalışmaları kapsamında4.500 metre uzunluğunda içme suyu hattı ve 1 adet 50 tonluk su deposu inşa edildi. Ayrıca, Çivril Mahallesi’nde tamamlanan deprem konutları için 1.000 metre kanalizasyon hattı çekildi ve 1 adet fosseptik yapılarak altyapı çalışmaları bitti. Bu projeyle birlikte, deprem sonrası bölgedeki su ve kanalizasyon sorunları çözülmüş oldu.

Çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini belirten Çivril Mahalle Muhtarı Nedim Dönmez, “MASKİ, 6 Şubat’ta yıkılan evlerimizin yerine yapılan deprem konutlarının içme suyu ve kanalizasyon hattınıinşa ediyor. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve MASKİ ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.