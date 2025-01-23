Manisa Büyükşehir Belediyesi, hasta, yatalak ve engelli yurttaşların sağlık kuruluşlarına naklini sağlayan hasta nakil ambulansı hizmetiyle Manisalılara destek oluyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren hasta nakil ambulansları, geçtiğimiz yıl, desteğe ihtiyaç duyan dezavantajlı 1015 Manisalının sağlık kuruluşlarına naklini ve tedavileri bitince de evlerine ulaştırılmasını sağladı. 2025 yılı için yeni hasta nakil ambulanslarının hizmete alınacağı ve daha geniş bir kapsama ulaşılacağı belirtildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, hayata geçirdikleri projelerle sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı ve yurttaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi öncelikli hedef olarak gördüklerini belirterek, “Amacımız, ihtiyaç duyan her vatandaşımıza ulaşmak. Bu doğrultuda, yalnızca hasta nakil ambulans hizmetimizle değil, aynı zamanda Evde Bakım Hizmeti gibi yenilikçi projelerimizle de sağlık alanında önemli adımlar atıyoruz.

Uzman personellerden oluşacak ekiplerimiz, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için her zaman yanlarında olacak. Ayrıca, 2025 yılında hizmete alacağımız yeni ambulanslarla hasta nakil hizmetimizi daha da güçlendirerek sağlık hizmetlerine erişimde sınırları kaldıracağız. Sosyal hizmet projelerimizle dezavantajlı yurttaşlarımızın yaşamlarını iyileştirmek adına kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bir Telefon Kadar Yakın

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Müştak Aydın da “Sosyal belediyecilik anlayışı ile hasta nakil hizmetlerine aralıksız devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın hastaneden eve, evden hastaneye nakillerini gerçekleştiriyoruz. 2024 yılında binin üzerinde hasta naklinin gerçekleştirdik. Bu yıl da hizmetlerimiz yeni ambulansların eklenmesiyle aralıksız sürecek” diye konuştu.

Aydın, vatandaşların ambulans hizmeti için 0531 373 59 15 numaralı telefondan arayarak randevu oluşturabileceklerini ifade etti.