Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin katılımcı yönetim anlayışıyla hayata geçirdiği çalışmalar halkın takdirini topluyor ve yoğun ilgiyle karşılanıyor. Bu anlayışın son örneği, vatandaşların talepleri doğrultusunda Kırmızı Yol uygulamasının geleceğinin belirlendiği anket çalışması oldu.MANİSA(İGFA) - Ankete katılanların büyük çoğunluğu Kırmızı Yol’un kaldırılmasından yana oy kullandı. Başkan Zeyrek, Kırmızı Yol’un geleceğine vatandaşların karar verdiğini belirterek, “Halkımızın yüzde 86 gibi güçlü bir oranla ‘Kaldırılsın’ yönünde oy kullandığı sonuç doğrultusunda gerekli adımları hızla atacağız” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, daha yaşanabilir, daha güvenli bir Manisa hedefiyle şehrin çeşitli noktalarında çalışmalarını yürütüyor. Katılımcı yönetim anlayışı ile yapılan köklü değişimlerde muhtarlar, ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra yurttaşların da fikrini alarak hareket etmeyi sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, alacağı karar için yine vatandaşlara fikrini sordu. Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde, Kırmızı Yol uygulamasının kaldırılması ya da devam etmesi için başlatılan anket tamamladı. 2019 yılında başlayan Kırmızı Yol uygulamasının geleceği ile ilgili yapılacakların belirlendiği anketin sonuçları belli oldu. Ankete katılanların yüzde 86’sının kararı, Kırmızı Yol uygulamasının kaldırılması yönünde oldu.

Kırmızı Yol’un Geleceğine Vatandaşlarımız Karar Verdi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Kırmızı Yol uygulaması için başlatılan anketin sona erdiğini belirterek, anket sonucunun hayırlı olması dileklerinde bulundu. Sosyal medya hesabında konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Zeyrek, “Kırmızı Yol’un geleceğine vatandaşlarımız karar verdi. Halkımızın yüzde 86 gibi güçlü bir oranla ‘Kaldırılsın’ yönünde oy kullandığı sonuç doğrultusunda gerekli adımları hızla atacağız. Ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışımızla Manisa’mız için en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Anketimize yoğun ilgi göstererek fikirlerini bizimle paylaşan ve kentimizin geleceğinde söz sahibi olan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum” dedi.

Halkın İradesine Bağlı Bir Yönetim Anlayışı

Halkın iradesine olan bağlılıklarını vurgulayan Başkan Zeyrek, “Biz Manisa’yı katılımcı bir anlayış ile yönetmek istiyoruz. ‘Gelin yönetimde söz sahibi olun’ diyoruz. Bu söylemimizi de her kararımızda uygulamak istiyoruz” diyerek sürecin şeffaf ve demokratik bir şekilde ilerlediğinin altını çizdi. Başkan Zeyrek, katılımcı yönetim anlayışı, yurttaş odaklı yaklaşımın ve ortak akılla Manisa’nın geleceğini halkla birlikte şekillendirmeye devam edeceklerini vurguladı.