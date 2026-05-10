Gebze Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından düzenlenen kültür gezilerinin yeni durağı Bursa oldu. Tarihi ve turistik mekanları kapsayan gezide, mesleki dayanışma ve şehirler arası dostluk mesajları verildi. Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve İnternet Gazeteciler Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir'in de katıldığı gezi etkinliğinde, Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da ziyaret edildi.

BURSA (İGFA) - Gebze Gazeteciler Cemiyeti üyesi gazeteciler, kentin tarihi dokusunu yerinde incelemek amacıyla düzenlenen programda Bursa'nın simge noktalarını ziyaret etti. Gezi kapsamında; Ulu Camii, Hanlar Bölgesi, Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri, Tophane, Kapalı Çarşı ve Emir Sultan Türbesi ziyaret edildi.

Özellikle Osmangazi ilçesinde bulunan ve ziyaretçileri adeta tarihe götüren Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, gazetecilerden tam not aldı. Üç boyutlu görselliğiyle Bursa'nın fethini canlandıran müze büyük beğeni toplarken, tarihi Cumalıkızık köyünde yapılan tur keyifli anlara sahne oldu.

Bursa'da Gebze Vurgusu

Kültür gezisine Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve İnternet Gazeteciler Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir de eşlik ederek Gebzeli meslektaşlarını yalnız bırakmadı. Program dahilinde Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gebzeli gazetecilerle Yıldırım Kafe'de biraraya geldi.

Bursa Belediyeler Birliği Başkanı, Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtım Birliği Başkanı ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gazetecilerin şehirlerin dinamik ve dengelerini oluşturduğunu söyledi.

Yıldırım'ın kültürel, ekonomik, sosyali sportif ve yaşam alanında ilerlediğini kaydeden Oktay Yılmaz, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Kentsel dönüşüm ve kütüphane anlamında yapılan çalışmalara değinen Başkan Yılmaz, kültür ve turizm alanında da önemli çalışmaların yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğini belirtti.

Ziyaret sırasında Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Levent Altun, Başkan Yılmaz'a Gebze bölgesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Karşılıklı hediye takdiminin yapıldığı görüşmede, GGC Başkanı Levent Altun, Başkan Yardımcısı Sabiha Toprak Kırdemir ve Darıca Belediyesi Basın Yayın Sorumlusu Bülent Anar, Başkan Oktay Yılmaz'a Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın hediyesi olan çini vazoyu sundu. Başkan Oktay Yılmaz ise gazetecilere yöresel Erguvan Bayramı vesilesiyle hediyelerini takdim etti.

'Mesleki Dayanışma Güçleniyor'

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Anadolu basınının bir araya gelmesinin önemine değinerek, 'Bilgi alışverişi ve dayanışma açısından son derece değerli bir etkinlik. Anadolu basını olarak birlikte hareket ederek gücümüzü artıracağız,' dedi. İGF Genel Başkanı Mesut Demir ise iki şehir arasındaki dostluğun bu tür kültürel ziyaretlerle pekiştiğini vurguladı.

GGC Başkanı Levent Altun, Eskişehir'in ardından Bursa ile devam eden kültür gezilerinin önümüzdeki süreçte farklı şehirlerle süreceğini belirtti. Altun ayrıca, organizasyona verdikleri desteklerden dolayı Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a teşekkürlerini iletti.