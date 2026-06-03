Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm kültürünü küçük yaşlarda yaygınlaştırmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

MANİSA (İGFA) - Manisa'da Atatürk Kent Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, atık malzemeleri hayal güçleriyle buluşturdu.

Bu kapsamda düzenlenen 'Atıktan Modaya Çocuk Defilesi'nde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi öğrencileri, geri dönüştürülebilir atık malzemelerden tasarladıkları kıyafetlerle podyuma çıktı.

Plastik şişeler, karton kutular, gazete kağıtları, ambalaj atıkları ve kumaş parçaları gibi çeşitli geri dönüştürülebilir materyallerle hazırlanan özgün tasarımlar, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Etkinlik kapsamında minikler, geri dönüşümün önemini eğlenerek öğrenme fırsatı buldu. Atıkların doğru yöntemlerle yeniden değerlendirilebileceğini gözler önüne seren defile, çevre eğitiminin en yaratıcı ve etkili örneklerinden biri oldu. Çocukların hazırladığı birbirinden renkli tasarımlar atıkların yalnızca birer çöp olmadığını, aksine yeniden ekonomiye kazandırılabilecek değerli birer kaynak olduğunu kanıtladı.

Renkli ve eğlenceli anlara sahne olan organizasyonda çocuklar, kendi emekleriyle hazırladıkları kıyafetleri podyumda sergiledi. Aileleri ve davetliler de miniklerin bu coşkusunu alkışlarla destekledi. Sürdürülebilir bir dünya için güçlü bir mesajın verildiği defile, katılımcılara hem keyifli anlar yaşattı hem de çevre duyarlılığının önemini bir kez daha hatırlattı.

Çocukların aktif katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada, temiz bir gelecek inşa edebilmek için çevre bilincinin erken yaşlarda kazanılmasının önemi vurgulandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkı sunacak eğitim, kültür ve farkındalık çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini belirtti.