Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Halk Oyunları Topluluğu, 6 aylık yoğun bir emek ve hazırlık döneminin ardından gerçekleştirdiği 'Hasat' yılsonu gösterisi ile izleyicilere unutulmaz, muhteşem bir gece yaşattı.

DENİZLİ (İGFA) - Kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarma vizyonuyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, muhteşem bir sanat gecesine daha ev sahipliği yaptı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Halk Oyunları Topluluğu'nun minik dansçıları, DBB Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda gerçekleştirilen yılsonu gösterisinde izleyici karşısına çıktı. Bu anlamlı ve özel geceye katılanlar arasında Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık da yer aldı. Bu yıl 'Hasat' temasıyla sahnelenen etkinlik, Denizlililerden tam not aldı.



TÜRKİYE'NİN YEDİ BÖLGESİ DENİZLİ'DE SAHNEYE TAŞINDI



En küçüğü 6, en büyüğü ise 13 yaşında olan toplam 300 öğrencinin sahne aldığı gösteri, tam 6 aylık titiz ve büyük bir emeğin ürünü olarak izleyicinin beğenisine sunuldu. Anadolu'nun binlerce yıllık birikimini, yöresel ezgiler ve geleneksel motiflerle harmanlayan minik adımlar, modern sahne disipliniyle birleşen enerjileriyle izleyenleri büyüledi. Kültürel zenginliğimizin çocukların eşsiz enerjisiyle hayat bulduğu gecede Türkiye'nin yedi bölgesinden esintiler sahneye taşındı. Gecede; Zeybek, Denizli Kız Oyunları, Kırşehir, Halay, Trakya, Artvin, Karadeniz ve Kafkas yörelerine ait halk oyunları koreografileri başarıyla sergilendi.



BÜYÜK USTALAR UNUTULMADI



Etkinlikte sadece danslar değil, Türk kültür ve sanat hayatına yön veren büyük değerler de anıldı. Denizli'nin ve Türkiye'nin gururları olan Özay Gönlüm ve Hayri Dev ile Türk halk müziğinin büyük ustası Neşet Ertaş, minik sanatçılar tarafından sahnede vefa ve minnetle yad edilerek unutulmaz anlara sahne oldu. Gecenin finalinde Türk bayrakları ve alkışlar eşliğinde selam veren minik yıldızlar, izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.