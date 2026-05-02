Atatürkçü Düşünce Derneği Bursa Şubesi yeni yönetim kurulu, Anıtkabir'i ziyaret etti.

BURSA (İGFA) - 16. Olağan Genel Kurulu sonrası Atatürkçü Düşünce Derneği Bursa Şube Başkanı Gürhan Akdoğan ve yeni yönetimi, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ziyarette ADD Bursa Şube Başkanı Gürhan Akdoğan, Anıtkabir Şeref Defteri'ne duygularını anlatan yazı paylaştı.

Başkan Akdoğan, Anıtkabir Şeref Defteri yazısında, 'Atatürkçü Düşünce Derneği Bursa Şubesi 16. Olağan Genel Kurulumuz sonrasında göreve gelen Bursa Şube Başkanı, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları üyeleri, Üst Kurul delegeleri ve Gençlik kollarımızla manevi huzurunuzdayız.

Türk ulusunun kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu, devrimlerimizin önderi Büyük Atatürk,

Adınızı taşımaktan onur duyduğumuz Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Bursa temsilcileri olarak; Cumhuriyeti ve devrimlerini emanet ettiğiniz gençler adına huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.

Ülkemiz, Anadolu yollarına çıktığınız günlerde olduğu gibi bugün de önemli bir dönemeçtedir. Cumhuriyetimiz içeriden ve dışarıdan yönelen baskılar, Cumhuriyet değerlerini aşındırmaya çalışan anlayışlar ve ulusal birliğimizi hedef alan girişimlerle karşı karşıyadır. Açtığınız yoldan ayrılan dâhilî bedhahların varlığı nedeniyle uyarılarınızın ne denli haklı olduğu bir kez daha görülmektedir.

Cumhuriyetimizin temel kazanımlarının zayıflatıldığı, parlamenter demokratik düzenin değiştirildiği, aydınlanma devrimlerinin aşındırılmak istendiği, laiklik ilkesinin dahi tartışmaya açıldığı bir dönem yaşanmaktadır. Geçmişte Cumhuriyet'e başkaldırmış kimi isimleri meşrulaştırmaya, ayrılıkçı ve gerici kalkışmaları tarihî gerçeklerden koparılarak yüceltmeye yönelik çabalar; millî birlik duygumuzu zedelemeyi amaçlayan tehlikeli girişimlerdir.

Diğer yandan, ülkemizin iç işlerine müdahale niteliği taşıyan değerlendirmelerle ulus devlet yapılarının tehdit olarak gösterilmesi, Türkiye'ye yeniden Osmanlı millet sistemi benzeri modeller önerilmesi ve Lozan Antlaşması'nın hedef alınması, egemenliğimize yönelmiş hadsiz yaklaşımlardır. Bizler, hangi kaynaktan gelirse gelsin bağımsızlığımıza gölge düşüren hiçbir telkine boyun eğmeyeceğiz. Cumhuriyetimize, sizin ilke ve devrimlerinize karşı odaklara meşruiyet kazandırma gayretlerine asla göz yummayacağız.

'Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir' sözünüzle ortaya koyduğunuz kapsayıcı ulus anlayışı; ortak kaderimizin, ortak geleceğimizin ve sarsılmaz birliğimizin temelidir. Türkiye Cumhuriyeti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bu temel ilkelerin tartışılmasına ve zayıflatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

Laiklik; yalnızca devlet düzeninin değil, aklın özgürleşmesinin, vicdan hürriyetinin, kadın-erkek eşitliğinin ve çağdaş yaşamın güvencesidir. Cumhuriyetimizin kilit taşı olan laiklik ilkesine her şart altında sahip çıkacağız.

Büyük Atatürk,

Devrimcilik ilkenizin ışığında; bilimi rehber alan, hukuk devletine dayanan, emeği ve üretimi önceleyen bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz. Emperyalizme, kapitalizme, sömürüye, mezhepçiliğe, etnik ayrıştırmalara ve milletimizi bölmeye yönelik her türlü girişime karşı durmak bizim için tarihî bir görevdir.

06 Şubat 1933 tarihli Bursa Nutku'nda ortaya koyduğunuz Cumhuriyet'i koruma iradesinin bugün de yolumuzu aydınlattığı bilinciyle Cumhuriyet'e ve devrimlerine sahip çıkacağız.

20 Ekim 1927'de Gençliğe Hitabe ile verdiğiniz büyük görev doğrultusunda; Türk istiklalini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etme azim ve kararlılığımız tamdır.

Tam bağımsız, laik, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatma sözümüzü manevi huzurunuzda bir kez daha yineliyoruz.

Büyük Türk milletinin sarsılmaz iradesi ve Kuvayı Milliye inancıyla huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.' ifadelerini kullandı.