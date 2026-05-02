Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda yürüttüğü atölye çalışmalarıyla engelli yurttaşlar hem mesleki beceri kazanıyor hem de sosyal hayata katılımları güçleniyor.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, engelli yurttaşların toplumsal yaşama katılımını artırmak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Engelliler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren atölyelerde katılımcılar, farklı alanlarda eğitim alarak hem yeni beceriler kazanıyor hem de sosyal bir ortamda zaman geçiriyor.

El sanatlarıyla gelişim destekleniyor

Engelli yurttaşların fiziksel ve motor gelişimlerine, psikolojik ve sosyal açıdan güçlenmelerine katkı sağlamak, aynı zamanda ekonomik ve mesleki kazanımlar elde etmelerine destek olmak amacıyla çeşitli kurslar açılıyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimler Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda gerçekleştiriliyor.

Kurslar sayesinde katılımcılar, bir fikri somut ürüne dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor. Takı tasarımı ya da boyanmış bir kutu gibi ürünler ortaya koyan bireyler, 'ben başarabilirim' duygusunu pekiştirerek özgüven kazanıyor.