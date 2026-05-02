Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, beklenmedik hava koşullarına karşı hazırlıklı olduğunu bir kez daha gösterdi. Kentte bahar aylarının ortasında etkili olan sürpriz kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. 1 Mayıs'ta başlayan kar yağışıyla birlikte ekipler hızla sahaya inerek çalışmalara başladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na bağlı A Takımı ve Yol Timi ekipleri, 24 saati aşkın süredir kentin yüksek kesimlerinde kesintisiz görev yapıyor. İlk ekip kar yağışının başladığı anda sahadaki yerini alırken, yağışın etkisini artırmasıyla birlikte ikinci ekip de hızla bölgeye sevk edildi. Mayıs ayının ikinci gününde de devam eden kar yağışına karşı çalışmalarını sürdüren ekipler, ulaşımın aksamaması için canla başla görev yapıyor.

KARTEPE OTEL YOLU VE KÖY YOLLARI AÇIK TUTULUYOR

Çalışmalar özellikle bölgenin aktif olarak kullanılan Kartepe Otel Yolu ile Pazarçayı Sultaniye Köy Yolu üzerinde yoğunlaşıyor. Ekipler, yolların ulaşıma kapanmaması ve trafiğin aksamaması için kar küreme ve tuzlama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bölgede görev yapan 3 kar küreme aracı ve 7 kişilik ekip, sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için 24 saati aşkın süredir mesai harcıyor.

GÜVENLİ ULAŞIM İÇİN YOĞUN MESAİ

Büyükşehir'e bağlı A Takımı ve Yol Timi ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 4 mevsim sahada aktif rol alıyor. Mayıs ayında gelen kar sürprizine de hızlı ve etkili müdahaleleri ekiplerin tüm hava koşullarına karşı hazır olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Büyükşehir Belediyesi, zorlu hava şartlarında dahi vatandaşların güvenliğini ön planda tutarak 7/24 hizmet vermeye devam ediyor.