maNga’nın solisti Ferman Akgül ve eski Oslo Eyalet Meclisi Milletvekili Mertefe Bartınlıoğlu, Norveç’te anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. İkili, Oslo Hükümet Başkanı Eirik Lae Solberg’i makamında ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) - Görüşmede, Mertefe Bartınlıoğlu yeni nesli şiddet ve suçtan uzak tutmayı hedefleyen sosyal sorumluluk projesinde Ferman Akgül ile çalışacağını açıkladı. Bartınlıoğlu, projenin detaylarını aktarırken, maNga grubunun bu alandaki duyarlılığı ve “Sen” şarkısıyla vermiş olduğu sosyal mesajlar nedeniyle Ferman'ın projede yer almasının doğru bir tercih olduğunu belirtti.

Ferman Akgül, yaptığı değerlendirmede; “Bu projenin yeni nesli odağına alması, sosyal sorumluluk içeriği taşıması ve bir Türk müzik grubunun solisti olarak böyle bir girişime öncülük etmek, Türkiye-Norveç ilişkileri açısından da yeni bir pencere açabilir. Bu projede yer almaktan büyük onur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Oslo Hükümet Başkanı Eirik Lae Solberg ise projeyi büyük bir heyecanla karşıladıklarının altını çizdi ve “Her aşamasında destek vermeye hazırız” dedi. Ziyaret, ilerleyen dönemlerde ortak projelerin geliştirilmesi adına umut verici bir başlangıç olarak değerlendirildi.