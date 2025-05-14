Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, yaklaşık 600 milyon TL’lik yatırımla Manavgat’ın en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Şelale İçme Suyu Tesisi’ni baştan sona yeniledi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü “Manavgat Su Üretim Revizyon Yapımı” projesi kapsamında, Manavgat merkez mahalleleri ile Side, Sorgun ve Sarılar bölgelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Şelale İçme Suyu Tesisi’nde yenileme çalışması başlattı. Yapılan modernizasyon sayesinde su üretim kapasitesi yüzde 30 oranında artırıldı.

24 SAATLİK YOĞUN MESAİ

Çalışmaların hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi için, su temininde geçici bir duraksama yaşanması kaçınılmaz hale geldi. ASAT ekipleri, bu sürecin vatandaşların en az şekilde etkilenmesi adına 24 saat esasına göre, gece gündüz aralıksız çalıştı. Büyük bir özveriyle sahada görev yapan tüm ekipler sayesinde proje planlanan sürede tamamlandı ve içme suyu hizmetinde uzun süreli aksaklıkların önüne geçildi.

TAM OTOMASYONLU KONTROL

Tesisin altyapı çalışmaları kapsamında tüm elektrik ve mekanik ekipmanlar baştan sona yenilendi. Ayrıca, olası enerji kesintilerine karşı tesisin kesintisiz çalışmasını sağlayacak jeneratör sistemi kuruldu. Proje kapsamında kurulan SCADA sistemi sayesinde ise içme suyu yönetimi artık tam otomasyonla kontrol edilecek. Modernize edilen tesis, bölge halkına daha güçlü, kesintisiz ve güvenli içme suyu temin edilmesini sağlayacak.