Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı, Malatya’da oynanan kritik karşılaşmada Bağcılar Ampute Futbol Takımı’nı 3-0’lık net bir skorla mağlup ederek, bitime haftalar kala Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi.

MALATYA (İGFA) - Geride kalan haftalarda üstün bir performans sergileyen Malatya Büyükşehir BelediyesporAmpute Futbol Takımı Yeşiltepe Ampute Futbol Sahasında karşılaştığı Bağcılar Ampute Futbol Takımı'nı 3-0 mağlup ederek ligin bitimine haftalar kala şampiyonluğunu ilan etti. 1. Lig’deki mücadelesini şampiyonlukla taçlandıran Malatya Büyükşehir BelediyesporAmpute Futbol Takımı önümüzdeki sezon Ampute Süper Ligi'nde mücadele edecek.

Malatya Büyükşehir BelediyesporAmpute Futbol Takımı'nın şampiyonluğunu kutlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er; "Sezon boyunca ortaya koyduğu istikrarlı ve başarılı performansın karşılığını Süper Lig biletiyle alan Malatya Büyükşehir BelediyesporAmpute Futbol Takımımızı, şehrimizi ve bizleri bir kez daha gururlandırdıkları için tebrik ediyorum.

Bu tarihi başarıda büyük emeği olan teknik heyetimizi, oyuncularımızı ve tüm kulüp çalışanlarımızı kutluyorum. Malatya’mızın sporda yükselen yıldızı olarak Süper Lig’de de aynı azim ve başarıyı göstereceklerine yürekten inanıyorum. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, sporun her dalında başarıya koşan sporcularımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz"dedi