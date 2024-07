Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve ilimiz yetkililerinin geçtiğimiz haftalarda Ankara’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile mevcut çevreyolunun iyileştirilmesi konusundaki görüşmeleri neticesinde, çevreyolu iyileştirme çalışmalarına başlandı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, çalışmaları yerinde inceledi.

Göreve başladığımız günden itibaren gerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla gerek Karayolları Genel Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmeler neticesinde bir an önce Çevreyolu’nda çalışmaya başlamamız gerektiğini vurguladıklarını belirten Başkan Er, "Özellikle hem sezonu hem de trafik açısından okulların kapanmasını bekledik. Dolayısıyla bugün itibariyle etaplar halinde çalışmalar yapılacak. İlk etapta Çöşnük Kavşağı’ndan başlayarak, İstasyon Kavşağı’na kadar frezeleme işlemleri kısa bir süre içerisinde tamamlandıktan sonra akabinde aynı güzergâhlarda hemen asfalt çalışması başlayacak. Diğer taraftan da frezeleme işlemleri Beylerderesi’ne kadar devam edecek. Daha sonra da bu işlemlerden sonra da inşallah yan yollarımızı tamamlamaya çalışacağız” diye konuştu.

MALATYA’MIZ İÇİN TÜM ÇABAMIZI GÖSTERİYORUZ

Başkan Er, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Malatya ziyaretinden de bahsederek, 'Malatyalı hemşerilerimiz rahat olsun. Biz Malatya’mız için gerekli tüm çabaları gösteriyoruz. Gerek ulaşım açısından, özellikle de depremde hasar gören konut ve iş yerlerinin bir an önce ayağa kalkması için de ayrıca çabalarımız zaten var. Bunun için sizlerin de bildiği gibi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum Malatya’mıza geldi. Deprem bölgeleri içerisinde özellikle ilk olarak Malatya’mızı tercih ederek buradan başlaması ayrıca bize heyecan katmıştır. Sayın Bakanımızın Malatya’ya gelmesiyle birlikte çok büyük aksiyonlar alacağımızı Allah’ın izniyle Malatya kamuoyu görecektir. Malatya’mızın geleceği için Bakanımız Malatya’da iken birlikte çok önemli kararlar aldık. Gerek konutların bir an önce ayağa kalkması için gerek çarşı merkezinin bir an önce ayağa kalkması için hem altyapı ile ilgili hem de üst yapı ile ilgili Sayın Bakanımız sağ olsun operasyonel kişiliği ile cömert davrandı. İnşallah Malatya’mız arzu edilen noktalara ulaşacak.” açıklamalarında bulundu.

Malatya’da yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını da vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, bir taraftan da ulaşımla ilgili sorunları gidermeye çalıştıklarını kaydetti.