Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında sinek, sivrisinek ve haşereyle mücadeleyi daha hızlı ve daha etkili bir şekilde yürütmek amacıyla Tarım Peyzaj AŞ bünyesinde güçlendirdiği ve modernleştirdiği ilaçlama filosunu düzenlenen törenle hizmete aldı.BURSA (İGFA) - Bursalıların yaz aylarını sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için her türlü tedbiri alan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda sahada daha hızlı ve etkili müdahalede bulunabilmek amacıyla yenilediği araç ve ekipmanları, düzenlenen törenle hizmete aldı.

Tarım Peyzaj AŞ yönetim binası önünde gerçekleşen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Tarım Peyzaj AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız, Tarım Payzaj AŞ Genel Müdürü Sedat Akar, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri, dernek ve meslek odaları temsilcileri, muhtarlar ve Tarım Peyzaj AŞ çalışanları katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Tarım Peyzaj AŞ’nin sahada kullanacağı yeni ekipmanları hizmete alarak kentin sağlığı ve geleceği için önemli bir adım attıklarını söyledi.

Temiz havanın, temiz suyun ve temiz bir çevrenin her bireyin hakkı olduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, bu sorumluluk bilinciyle vektörle mücadelede daha etkin bir süreci başlattıklarını ifade etti.

Küresel ısınmanın etkisiyle havaların erken ısınmaya başladığını, bunun da vektörlerin üreme sürecini hızlandırdığını dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, “Bizler de bu kapsamda vektörle mücadeleyi daha erken başlatıyoruz. Bursalı hemşehrilerimizin bu yazı sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için her türlü tedbiri aldık. Bu yaz, geçen yazlardan daha iyi ve sağlıklı geçecektir. Bu kapsamda, sahaya daha hızlı ve daha etkili müdahale edebilmek için 340 adet ekipmanı yeniledik. Daha önce düzenli olarak dört yılda bir değiştirilmesi gereken bu ekipmanların ne yazık ki dokuz yıldır yenilenmediği gördük. Geçtiğimiz yıl, bu sebeple sahada bazı olumsuzluklar yaşandığını da bilmenizi isterim” dedi.

Daha önce kullanılan ilaçların etkisinin de zayıf ve yetersiz olduğunu tespit ettiklerini dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, şimdi daha güçlü ve çevre dostu ilaçlarla, daha etkili bir mücadele yürütüleceğini söyledi. Yeni ekipmanlar ve iyileştirilmiş ilaçlama yöntemleriyle zaman ve iş gücü kaybının da önüne geçeceklerini anlatan Başkan Bozbey, 244 personelin, 90 ilaçlama aracı ve 396 ilaçlama ekipmanıyla Bursa’nın 17 ilçesinde, her noktada aktif olarak çalışmalarımızı sürdüreceklerini kaydetti.

Başkan Bozbey ve beraberindekiler tarafından açılış kurdelesinin kesilmesiyle ilaçlama filosu ve ekipmanları hizmete alındı.