Türk pop müziğinin kendine özgü sesi ve tarzıyla en sevilen sanatçılarından biri olan Mabel Matiz, efsane şarkıları, sahne enerjisi ve göz alıcı performanslarıyla hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Türk pop müziğinin sevilen ismi Mabel Matiz, eşsiz sesi ve sahne performanslarıyla bahar konserleri serisi için gün sayıyor. Paribu ana sponsorluğunda, Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşecek konserler, 26 Nisan Cumartesi günü Antalya Açıkhava Tiyatrosu’nda başlayacak.

“Fırtınadayım”, “Sarmaşık”, “Antidepresan”, “Toy” ve “Gel” gibi hit şarkılarıyla milyonları kendine hayran bırakan sanatçı, Türkiye’nin farklı şehirlerinde dinleyicileriyle buluşacak.

Müziğiyle milyonlara ilham veren Matiz, duygusal ve enerjik repertuvarı, özgün tarzı ve görsel şölen sunan sahne şovlarıyla unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Konser Takvimi:

26 Nisan Cumartesi – Antalya Açıkhava Tiyatrosu

– Antalya Açıkhava Tiyatrosu 29 Nisan Salı – İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

– İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu 30 Nisan Çarşamba – İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu 4 Mayıs Pazar – Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu

Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu 5 Mayıs Pazartesi – Gaziantep GO PSM

Mabel Matiz’in büyüleyici dünyasına katılmak için bu müzik şölenini kaçırmayın. Şehrinize gelen bu müzik yolculuğuna siz de katılın!