Kendine özgü çizgisi ve anı yakalayan tasarımlarıyla dikkat çeken Lufian’ın Babalar Günü’ne özel hazırladığı video çalışması yayınlandı. “Hem unutulmayan her an hem baba olduğun an Lufian” sloganıyla yayınlanan video çalışmasında Lufian; her babanın kendine özgü hikayesinde bu özel anların en şık eşlikçisi olarak yer alıyor.İSTANBUL (İGFA) - Babalar Günü’ne özel duygulandıran bir projeye imza atan Lufian, her babanın kendisini ‘baba’ hissettiği anın çok özel ve farklı olduğuna dikkat çekiyor. Herkesin babalığı hissettiği anın farklı olduğunu vurgulayan video; kimileri baba olacağını ilk duyduğunda, kimileri çocuğunu kucağına ilk aldığı anda, kimileri o ilk heceyi ilk duyduğunda, kimilerinin de baba olmadan, babalık yaptığında hissettiğine vurgu yapıyor.

“HEM UNUTULMAYAN HER AN, HEM BABA OLDUĞUN AN: LUFİAN”

Her babanın kendine özgü bir hikayesi olduğunun belirtildiği videoda; bu özel ve unutulmaz anları yaşayan farklı babalar yer alırken, Lufian’ın babaların asla unutulmayan anlarına eşlik ettiği vurgulanıyor.

Lufian’ın sosyal medya kanallarında yayınlanan video, Campfire İstanbul imzası taşıyor.