Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde lise öğrencileri ve yeni mezun gençlere hizmet veren Lise Medeniyet Akademileri’nde 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı için kayıt heyecanı başladı. İnternet üzerinden gerçekleşecek kayıtlar için son başvuru tarihi 19 Eylül.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Lise Medeniyet Akademileri’nde (LİMA) yeni dönem kayıtları başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya merkez ile Ereğli, Seydişehir, Akşehir ve Karapınar’da toplam 9 şube ile hizmet veren Lise Medeniyet Akademilerinin her zaman büyük ilgi gördüğünü belirterek, liseli gençleri yeni dönem için LİMA’ya kayıt yaptırmaya davet etti. Başkan Altay, ders ve sınav destek programları, milli-manevi eğitimler, atölyeler ve birbirinden eğitici etkinliklerle yeni eğitim-öğretim dönemine hazır olan Lise Medeniyet Akademilerine kayıtların 19 Eylül’e kadar devam edeceğini ifade etti.

Lise Medeniyet Akademilerinde derslere 19 Ağustos’ta YKS Yaz Okulu ile başlayan 12. sınıf ve mezun öğrenciler, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde de eğitimlere devam edecek. YKS eğitimlerinin devam ettiği bu süreçte kayıt olmak isteyen 12’nci sınıf öğrencileri ve mezun 20 yaşından gün almamış gençler de başvuru sistemi üzerinden yedek kayıtlarını oluşturabilecek.

9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin 30 Eylül’de başlayacağı yeni eğitim-öğretim dönemi başvuruları 19 Eylül Perşembe gününe kadar devam edecek. LİMA’ya katılmak isteyen öğrenciler “lisemedeniyet.konya.bel.tr” adresinden kayıt olabilecek.

