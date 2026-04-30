KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, hemşeri dernekleri ile buluşmalarına devam ediyor. Başkan Büyükakın son olarak, merkezi Gebze'de bulunan Kocaeli Giresun Yağlıdereliler Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

Kocaeli Giresun Yağlıdereliler Dernek Başkanı Engin Güngör'ün ev sahipliğinde düzenlenen programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Yandık, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan da hazır bulundu.

'BİRLİK, BERABERLİĞİMİZİ KORUMALIYIZ'

Giresunlular tarafından sıcak şekilde karşılanan Başkan Büyükakın yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Başkan Büyükakın, 'Dört bir yanımız ateş çemberi. Biz bu koşulların arasında burada huzur içerisindeyiz. Bu, bizim birliğimizin sayesinde oluyor. Allah beraberliğimizi bozmasın, önemli olan bu. Biz ne zaman Giresunlu kardeşlerimizle bir araya gelsek güler yüzle karşılandık. Birliğe, beraberliğe ve şehre katkınız için teşekkür ediyorum' dedi.

VALİ: STK'LAR BİZE YOL AÇIYOR

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise, 'Hepimiz Gebze için, Kocaeli için, memleketimiz için çalışıyoruz. Tüm kamu kurumlarımızla şehrimizin geleceği için ne yapabiliriz diye çalışıyoruz. Sizler de sivil toplum kuruluşları olarak hem destek oluyorsunuz hem yol açıyorsunuz. Allah hepimize birlik beraberlik içerisinde çalışmayı nasip etsin' ifadelerini kullandı.