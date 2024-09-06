Büyük Oyuncuların Hareketleri

· Wintermute'un Hamlesi: Son 24 saatte Binance, Kraken ve Bitfinex borsalarına toplam 575 BTC (yaklaşık 32,34 milyon dolar) yatırıldı.

· Balina Aktivitesinde Azalma: Santiment verilerine göre, 100.000 doların üzerindeki işlemlerde önemli bir düşüş gözleniyor. Bu durum sadece Bitcoin ve Ethereum'u değil, XRP, Toncoin ve Cardano gibi diğer kripto paraları da etkiliyor.

Piyasa Analizleri ve Öngörüler

· Ethereum'un Geleceği: Uzmanlar, ETH'nin 2024 sonuna kadar yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşma olasılığını düşük görüyor.

· Altcoin Rekabeti: Dogecoin, Tron ve yeni oyuncu Rollblock arasında 1 dolar hedefine yönelik bir yarış söz konusu.

Uluslararası Gelişmeler

· Rusya'nın Kripto Hamleleri: Ülke, uluslararası yaptırımları aşmak için sınır ötesi kripto ödemelerini denemeye hazırlanıyor. Ancak uzmanlar, blok zinciri izlenebilirliği nedeniyle bu girişimin etkinliğinden şüphe duyuyor.









Kripto Piyasalarında Son Gelişmeler

Küresel kripto piyasa değeri, son güne göre 0,80% düşüşle 1,98 trilyon dolar.

Son 24 saatteki toplam kripto piyasası hacmi $60.05B, bu da 7.34% düşüş anlamına geliyor. DeFi'deki toplam hacim şu anda $2,51B, toplam kripto piyasasının 24 saatlik hacminin %4,18'i. Tüm stabil coinlerin hacmi şu anda $55.59B, bu da toplam kripto piyasasının 24 saatlik hacminin %92,57'sine tekabül ediyor.

Bitcoin'in hakimiyeti şu anda gün içinde %0,15'lik bir düşüşle %56,18 seviyelerinde.

Wintermute'un Büyük BTC Hamlesi

Wintermute'un son 24 saat içinde gerçekleştirdiği önemli bir hareketi sizlere bildirmek isteriz. Şirket, Binance, Kraken ve Bitfinex borsalarına toplam 575 BTC yatırdı. Bu miktar, yaklaşık 32,34 milyon dolara tekabül etmektedir. Bu hareket, piyasadaki potansiyel ticaret faaliyetlerine veya stratejik konumlandırmalara işaret edebilir.

Ethereum'un Geleceğine Dair Öngörüler

Ethereum'un kısa vadeli geleceği hakkında bazı uzman görüşlerini paylaşmak isteriz. Derive platformunun kurucusu Nick Forster'ın analizlerine göre, ETH'nin 2024 sonuna kadar yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşma olasılığı düşük görünüyor. Forster, Ethereum'un şu anda güçlü bir anlatı ve momentumdan yoksun olduğunu belirtiyor.

Altcoin Piyasasında Rekabet

Altcoin piyasasında heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Dogecoin, Tron ve yeni bir oyuncu olan Rollblock arasında 1 dolar hedefine yönelik bir yarış söz konusu. Özellikle RBLK'nın, piyasaya sürüldüğünde önemli bir büyüme potansiyeli sunabileceği tahmin ediliyor.

Büyük İşlemlerde Düşüş

Santiment'in son verilerine dayanarak, kripto piyasasında 100.000 doların üzerindeki işlemlerin sayısında önemli bir düşüş yaşandığını gözlemliyoruz. Bu durum, sadece Bitcoin ve Ethereum gibi büyük oyuncularla sınırlı kalmayıp, XRP, Toncoin ve Cardano gibi diğer önemli kripto para birimlerini de etkiliyor.

Piyasa Dinamiklerinde Değişim

Bu gelişme, kripto piyasasının dinamiklerinde potansiyel bir değişime işaret ediyor. Büyük yatırımcıların piyasa ile etkileşim kurma biçimlerinde bir dönüşüm yaşanıyor olabilir. Bu durum, piyasanın genel seyri açısından karmaşık bir tablo ortaya koyuyor.

TOTALC

Fiyat Hareketi: Grafikte fiyatın belirli bir zaman dilimi boyunca düştüğü gözüküyor. Bu durum genel bir aşağı yönlü trendin işareti olabilir. Fiyatın 1,925 trilyon USD seviyesine düştüğünü ve kapanışın %12,6 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Grafikteki veriler, piyasanın şu an baskı altında olduğunu ve düşüş trendinin devam edebileceğini gösteriyor. Hacmin ortalamanın biraz üzerinde olması, yatırımcıların piyasayı yakından izlediğine işaret ederken, volatilitenin yüksek olması belirsizlik ve riskin arttığını ifade ediyor.







XRPUSDT



Fiyat Hareketi: Grafikte XRP/USDT çiftinde bir düşüş eğilimi gözleniyor. Ancak genel olarak grafikte aşağı yönlü bir trend hâkim. XRP/USDT çiftinin baskı altında olduğunu ve önemli bir düşüş yaşadığını gösteriyor. Hacmin ve volatilitenin yüksek olması, piyasadaki belirsizliği ve yatırımcıların bu duruma karşı temkinli yaklaştığını gösterir. Piyasada oluşabilecek bir toparlanma için trend çizgisinin yukarı kırılması beklenebilir, aksi takdirde aşağı yönlü hareketin devam etmesi olasıdır.





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CryptoPowerEx Hakkında

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CryptoPowerEx olarak, güven ve şeffaflık ilkelerini temel alıyoruz. Müşterilerimize üstün bir finansal hizmet sunmayı hedeflerken, onların ihtiyaçlarına en uygun çözümleri geliştiriyoruz. Güvenli, hızlı ve sorunsuz bir işlem deneyimi sunma amacımız doğrultusunda, en güncel güvenlik protokollerini uygulayarak, kullanıcılarımızın varlıklarını en üst düzeyde koruma altına alıyoruz.

Markamızın logosunda yer alan “P” harfi, “Power” yani güç kavramını temsil ederken, altın rengi finansal başarıyı ve refahı simgeliyor. Daire şeklindeki sınır ise global erişimi, sürekli büyümeyi ve dünyayı temsil ederek, CryptoPowerEx’in kripto varlık dünyasındaki yerini ve vizyonunu yansıtıyor.

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