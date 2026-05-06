Erzurum'da iş insanı Ferit Kaya'nın sosyal sorumluluk projesi kapsamında Karayazı'dan gelen 25 öğrenci, Erzurum'un tarihi mirasını keşfetti, Palandöken'de ilk kez karla buluştu.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - İş insanı Ferit Kaya'nın yaklaşık 7 yıldır sürdürdüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında, kırsal bölgelerde yaşayan öğrenciler Erzurum'un tarihi ve kültürel değerleriyle buluşturulmaya devam ediyor. Proje çerçevesinde Karayazı Mollaosman İlkokulu-Ortaokulu'ndan 25 köy çocuğu, Erzurum'da unutulmaz bir gün yaşadı.

Program kapsamında öğrencilerin ilk durağı Erzurum Kongre Binası oldu. Milli Mücadele'nin önemli kararlarına ev sahipliği yapan mekânda tarih yolculuğuna çıkan çocuklar, ardından Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami ve kent merkezindeki diğer tarihi alanları gezdi.

Tarihi gezinin ardından Palandöken'e çıkarılan öğrenciler, karla kaplı zirvede ilk kez kartopu oynayarak doyasıya eğlendi. Erzurum'a ilk kez geldiklerini belirten çocuklar, hem tarihi mekânları görmenin hem de karla buluşmanın kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Karayazı Mollaosman İlkokulu-Ortaokulu Müdürü Gökhan Gündüz, programa 6 köyden 25 öğrencinin katıldığını belirterek, bu tür organizasyonların öğrencilerin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Projenin mimarı Ferit Kaya ise çocukların yüzündeki mutluluğun en büyük motivasyonları olduğunu belirterek, 'Bu çalışma sadece bir gezi değil; çocuklarımızın hayallerine dokunma ve onlara yeni ufuklar açma çabasıdır' dedi. Her yıl binlerce öğrenciyi Erzurum'da ağırladıklarını ifade eden Kaya, sosyal sorumluluk projelerini sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Program, öğrencilerin hatıra fotoğrafları çekmesiyle sona erdi.