Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in toplumun farklı kesimlerini aynı noktada buluşturan Halk Ekmek uygulaması vatandaşın ilgisini görmeye devam ediyor.

ORDU (İGFA) - Başkan Güler öncülüğünde kurulan Halk Ekmek ile vatandaşın ekmek ihtiyacı piyasa değerinin altında bir fiyat ile karşılanıyor. Günlük ekmek ihtiyacını daha ucuza karşılamak isteyen vatandaşlar piyasada 15 TL olan ekmeği, Halk Ekmek'te 8 TL'ye satın alabiliyor. Böylelikle vatandaş her ekmekte 7 TL tasarruf elde ediyor.

VATANDAŞ MEMNUN

Halk Ekmek uygulaması ile hem ekonomik hem de sosyal anlamda geniş bir kesim vatandaşın yanında olunuyor. Şehrin birçok noktasında hizmet veren halk ekmek büfeleri, sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Kaliteli ekmeği, piyasanın altında bir fiyatla alan vatandaşlar güvenilir ürünlere ulaşmanın memnuniyetini yaşıyor.

'BAŞKANIMIZ HİLMİ GÜLER'DEN ALLAH RAZI OLSUN'

Fiyatı, kalitesi ile dört dörtlük bir uygulama olduğunu dile getiren vatandaşlar Ordu'ya böyle bir hizmeti sunduğu için Başkan Güler'e teşekkür ettiler.

Vatandaşlar düşüncelerini şu sözler ile ifade ettiler:

'Halk Ekmek'ten çok memnunuz. Fiyatı, kalitesi, lezzeti her şeyi ile dört dörtlük. Seviyoruz ve sürekli buradan ekmeğimizi alıyoruz. Mısır ekmeği, çavdarı, buğdayı, simiti de çok güzel. Yemeğe doyamıyoruz. Ordu'ya böylesine bir uygulama yaptığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'den Allah razı olsun. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.'

Her geçen gün daha fazla haneye ulaşan Halk Ekmek vatandaşın yüzünü güldürmeye devam edecek.