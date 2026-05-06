Bursa'da Gemlik Belediyesi Acil Müdahale Ekibi, mahallelerde tespit edilen sorunlara anında müdahale ederek yol ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi Acil Müdahale Ekibi, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talepler ve saha kontrolleri doğrultusunda harekete geçen ekipler, özellikle yol ve altyapı sorunlarına kısa sürede çözüm üretiyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında Eşref Dinçer Mahallesi 333. Sokak ile 11 Eylül Sokak'ta kilitli parke taşı tamirleri gerçekleştirildi. Hamidiye Mahallesi Doğuş Sokak'ta oluşan çukur onarılarak yol güvenliği sağlanırken, İpekçi Sokak'ta ise gider kapağı tamiri yapıldı.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, ekiplerin ilçenin farklı mahallelerinde planlı şekilde çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmaya yönelik hızlı müdahalelere devam edeceklerini ifade etti.