Konya Bilgehaneleri, 7 ilçe ve 13 merkezde 2024-2025 kış dönemini tamamladı. Yaz etkinlikleri 30 Haziran’da başlayacak, kayıtlar 10-15 Haziran’da yapılacak.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hizmet veren Bilgehaneler, 7 ilçe, 13 merkezde olmak üzere 20 şubesiyle 2024-2025 kış dönemini hem akademik hem manevi yönden zengin içeriklerle tamamladı.

15 bin öğrencinin aktif katılım sağladığı bu yoğun dönemde, öğrenciler sadece bilgiyle değil; değerlerle, dostlukla ve ilham veren buluşmalarla dolu bir eğitim yolculuğu yaşadı.

HAFIZLIK HAZIRLIK PROGRAMINDA BOZULMAYAN GELENEK: YÜZDE 100 BAŞARI

Bugüne kadar bin 94 öğrencisinin bin 34’ünün Hafız İ.H.O.’lara yerleşmesine katkı sağlayan Hafızlık Hazırlık Programı, bu seneki 377 öğrencisinin 377’sinin de Hafız İ.H.O. sınavlarını kazanmasıyla neticelendi.

Hafızlık Hazırlık Programı öğrencilerinin tamamı, Temmuz ayından bu yana Bilgehanelerde hazırlandıkları Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi sınavlarında yüze 100’lük bir oranla başarılı oldu.

Öğrencilere hediyelerini, Taş Bina’da düzenlenen ödül töreninde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay takdim etti. Program, “Bir meslek hafızlık ile taçlanırsa” söyleşisi kapsamında Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’yi konuk etti.

AKADEMİK BAŞARIDA DİSİPLİN: LGS’NİN YILDIZLARI

Deneme sınavlarında 450’nin üzerinde puan alan öğrenciler, dönem başında “LGS Yıldızları” ismiyle ayrı bir çalışma programıyla destekleniyor.

Çalışmaları PDR Birimi aracılığıyla yönetilen öğrenciler, sınav öncesi profesyonel desteği “eğitimde fırsat eşitliği” politikası neticesinde tüm Bilgehanelerde ücretsiz olarak alabiliyorlar. Sınav öğrencileri, aynı zamanda 15 Haziran’da düzenlenecek olan LGS hazırlığını sıkı tutabilmek adına seri denemelere başladı.

KİTAPLARLA, DOSTLUKLA VE MUHABBETLE DOLU BİR MEVSİM

“Bilgelik Yolu Okuma Projesi” ile öğrenciler kitaplarla güçlü bir bağ kurdu; proje kapsamında Eylül’den bu yana 15 bine yakın kitap okundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl ilkini düzenlediği “Çocuk Kitap Günleri” etkinliklerinde ise binlerce öğrenci Bilgehanelerle buluşma fırsatı buldu.

Muhabbetin mevsimi olan Ramazan ayında ise Bilgehaneler, büyük ailesiyle iftar sofralarında ve teravih namazlarında manevi bir atmosferde bir araya geldi. Bu etkinlikler, sadece öğrencileri değil, aileleri ve gönüllüleriyle birlikte tüm Konya’yı kuşatan bir birlik ruhu oluşturdu.

TURNUVA HEYECANI BİLGEHANELERİ SARDI

Mangala, satranç, playstation ve halı saha turnuvalarıyla öğrenciler hem rekabetin heyecanını yaşadı hem de takım ruhunu, strateji kurmayı ve centilmenliği deneyimledi.

Spor atölyeleri kapsamında düzenlenen bu etkinlikler, çocukların sadece eğlenmesini değil; aynı zamanda özgüvenlerini geliştirmelerini ve sosyal beceriler kazanmalarını da sağladı. Dolu dolu geçen turnuvalar, unutulmaz anılarla ve sağlıklı bir rekabet ortamıyla kış dönemine enerji kattı.

YAZ ETKİNLİKLERİ TEMMUZ’DA BAŞLIYOR

Bilgehaneler şimdi de yaz dönemine hazırlanıyor. Daha fazla etkinlik, daha fazla buluşma ve daha fazla ilim için geri sayım başladı. 30 Haziran’da başlayacak olan yaz etkinlikleri 15 Ağustos’ta sona erecek. Kayıtlar ise 10-15 Haziran tarihleri arasında bilgehane.konya.bel.tr adresinden yapılabilecek.