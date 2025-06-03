Konya Büyükşehir Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında şehir genelinde bisiklet farkındalığını artırmak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nü farklı etkinliklerle kutluyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın 655 kilometreyle Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehirlerinden biri olduğunu anımsatarak, şehirde her yaştan bireyin günlük yaşamında bisikleti daha fazla tercih etmesini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Şehir genelinde yürüttükleri projeler ve bisiklet odaklı şehir planlaması ile Konya’nın Türkiye’de bisikletli ulaşım alanında çok önemli bir konumda olduğuna dikkati çeken Başkan Altay, “Konya’mız bisikletin başkenti olarak anılıyor. Şehrimizde bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla bugüne kadar pek çok altyapı, farkındalık çalışması ve projeler gerçekleştirdik. Bisiklet sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda sağlıklı bir yaşam tarzının da parçasıdır. Tüm hemşehrilerimin 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

SABAH SAATLERİNDE REFLEKTÖRLÜ YELEK DAĞITILDI

Konya Büyükşehir Belediyesi 3 Haziran sabah erken saatlerde bisikletle işe ve okula gidenlere Eski Garaj civarında reflektörlü yelek dağıttı. Sürücülerin trafikte daha görünür olmasını sağlayan bu yelekler, güvenli bisiklet sürüşü için önemli bir adım olarak değerlendirildi.

BİSBULANS İLE ÜCRETSİZ BİSİKLET TAMİRİ YAPILDI

Etkinlikler kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi'nin mobil bisiklet tamir aracı olan “Bisbulans” da Kapı Cami çevresinde konumlandırıldı. Gün boyunca bisiklet kullanıcılarının lastik, fren ve vites gibi temel bakım ihtiyaçlarına ücretsiz müdahalede bulunan Bisbulans, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

ÖĞRENCİLER ÇATALHÖYÜK’E PEDAL ÇEVİRDİ

Etkinliklerin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Çumra'da gerçekleştirildi. Ortaokul öğrencilerinden oluşan bir grup, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve yaklaşık 10 bin yıllık tarihe sahip olan Çatalhöyük'e bisiklet turu düzenledi. Tarih ve doğa ile iç içe geçen etkinlik, gençlere bisiklet sevgisinin yanında kültürel miras bilinci de kazandırmayı hedefledi.

Tura katılan öğrenciler hem bisiklet kullanmaktan hem de Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’ni görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

BİSİKLET DOSTU ŞEHİR KONYA

Konya, bisiklet yolları, bisiklet park yerleri, kiralık bisiklet sistemleri ve farkındalık çalışmalarıyla Türkiye’nin en bisiklet dostu şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki dönemde de bisikletli ulaşıma yönelik yatırımlarını artırarak bu çalışmalarını pekiştirmeyi hedefliyor.