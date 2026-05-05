Aydın Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde gerçekleştirilen konser, söyleşi ve atölye programları; müzikten edebiyata, geleneksel el sanatlarından kültürel üretime uzanan zengin içeriğiyle sanatseverlere gün boyu çok yönlü bir deneyim yaşattı.

AYDIN (İGFA) - Mükerrem Kürüm'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen 'Hatıralardaki Aydın: Aydın'da Çocukluk, Eski Mahalle Kültürü, Eski Bayramlar' söyleşisinde Aydınlı yazarlar Orhan Erdem, Ethem Oruç ve Zehra Ünüvar konuşmacı olarak yer aldı.

Programda kentin toplumsal hafızasında iz bırakan çocukluk yılları, mahalle kültürü ve geleneksel bayram yaşantıları ele alınarak kültürel aktarımın önemi vurgulandı. Katılımcılar, geçmişte komşuluk ilişkilerinden sokak oyunlarına, bayram hazırlıklarından mahalle dayanışmasına kadar uzanan pek çok anıyı dinleme fırsatı bulurken, kentin belleğinde yer eden değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasının gerekliliği öne çıktı. Söyleşi, Aydın'ın kültürel kimliğini oluşturan unsurlara dair farkındalığı artırarak izleyicilere nostaljik bir deneyim sundu.

GELENEKSEL EL SANATLARIYLA BULUŞMA

Köklü bir geçmişe sahip geleneksel el sanatı kırkyamayı katılımcılarla buluşturan 'Kırkyama Atölyesi', Tekstil Park Sanat Galerisi'nde gerçekleştirildi. Farklı kumaş parçalarının belirli tekniklerle bir araya getirilmesiyle oluşturulan kırkyama uygulamaları, ince hesap ve ustalık gerektiren yönleriyle deneyimlendi. Atölye süresince katılımcılar; kumaşların renk, doku ve desen uyumunu gözeterek seçim yapılmasından parçaların belirli ölçülerde kesilmesine, geleneksel tekniklere uygun biçimde birleştirilmesinden yorganlama aşamasına kadar üretim sürecinin tüm inceliklerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. El emeği ve sabır gerektiren bu süreç, katılımcılara hem estetik bir üretim deneyimi sundu hem de geçmişten günümüze aktarılan zanaat bilgisinin önemini hatırlattı. Aynı zamanda kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasına katkı sağlayan atölye, geleneksel el sanatlarının günümüzde de sürdürülebilirliğini destekleyen önemli bir etkinlik olarak öne çıktı.

KÜÇÜK ADIMLARLA BÜYÜK MİRAS

Aydın Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen 'Kültür Koruyucuları' etkinliği ise çocuklara kültürel miras bilinci kazandırmayı hedefleyerek yoğun ilgi gördü. Geçmişin izlerini keşfetmeye yönelik içerikleriyle çocukların kültürel değerlere dair farkındalığını artıran etkinlikte, katılımcılar müze koleksiyonları üzerinden tarihi eserlerle tanışma ve bu eserlerin hikayelerini öğrenme fırsatı buldu.

Program kapsamında çocuklar, uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilen anlatımlar ve uygulamalı etkinlikler aracılığıyla eserlerin korunma süreçleri hakkında bilgi edinirken, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının önemi üzerine bilinç kazandı. Eğitici ve etkileşimli yapısıyla öne çıkan etkinlik, çocukların tarih ile bağ kurmasını sağlayan deneyimsel bir öğrenme ortamı sunarak festivalin en dikkat çeken çocuk odaklı programlarından biri oldu.