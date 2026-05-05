İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Destekli İstihdam Programı kapsamında, çok sayıda kurumun destekleriyle Destekli İstihdam Zirvesi yapılacak. Firmaların iyi uygulama örneklerinin ödüllendirileceği zirveye son başvuru tarihi ise 8 Mayıs.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Rotary 2440. Bölge Federasyonu iş birliği ve destekleriyle, Türkiye İş Kurumu katılımıyla 22 Mayıs'ta İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde Destekli İstihdam Zirvesi gerçekleştirilecek.

Engelli bireylerin iş gücüne katılımını destekleyen uygulamaların görünür kılınması, işverenler nezdinde farkındalık oluşturulması ve kapsayıcı istihdam modellerinin tanınması amacıyla düzenlenecek zirve, destekli istihdam yaklaşımının tüm engel gruplarına yönelik uygulanabilirliğini ortaya koymayı hedefliyor. Bu kapsamda iş dünyası, kamu, akademi ve sivil toplum temsilcileri bir araya gelerek deneyim paylaşımında bulunacak ve iyi uygulama örnekleri değerlendirmeye alınarak ödüllendirilecek. Aynı zamanda zirve kapsamında bugüne kadar kurumlarında engelli istihdamına yer veren, kapsayıcı bir bakış açısı geliştiren ve farklı engel gruplarından bireyleri iş süreçlerine dâhil eden işverenler değerlendirilecek.

BU YILIN TEMASI 'İŞ'TE NÖROÇEŞİTLİ VAR'

Destekli İstihdam Zirvesi'nin 2026 yılı teması 'İş'te Nöroçeşitli Var' olarak belirlendi. Nöroçeşitlilik; otizm, zihinsel engellilik, down sendromu, serebral palsi ve öğrenme güçlüğü gibi nörogelişimsel farklılıkları kapsayan bir çerçevede ele alınıyor. Bu bireylerin istihdam süreçleri; uygun iş eşleştirmesi, görevlerin açık ve yapılandırılmış şekilde sunulması ve iş ortamının destekleyici hale getirilmesi gibi unsurlara bağlı olarak şekilleniyor. Bu nedenle nöroçeşitli bireyler, iş ortamına uyum ve işte sürdürülebilirlik açısından daha yoğun ve sistematik desteklere ihtiyaç duyabiliyor. Bu tema kapsamında zirve, nöroçeşitli bireylerin istihdamına yönelik işveren uygulamalarını görünür kılmayı, bu alandaki deneyimleri paylaşmayı ve kapsayıcı istihdam anlayışını güçlendirmeyi amaçlıyor.

2026 yılı başvuruları e-posta yoluyla kabul ediliyor. destekliistihdamzirvesi.org adresinde yer alan formda, firmaya ilişkin kurumsal bilgiler talep ediliyor. Form kapsamında yalnızca engel türleri ve genel çalışan sayıları gibi kurumsal değerlendirmeye esas bilgiler yer alıyor. İzmir sınırları içinde nöroçeşitli bireyleri istihdam eden tüm firmalar başvuru yapabilecek.

Başvurular arasından belirlenen 10 farklı ödül başlığı kapsamında değerlendirme yapılacak ve 10 farklı ödül takdim edilecek.

Başvuru süreci 8 Mayıs tarihinde sona erecek. Doldurulan başvuru formu, [email protected] adresine iletilecek.