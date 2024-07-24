Konya'da Selçuklu Belediyesi, Atık Kumbaram Projesi bünyesinde hayata geçirilen “Mobil Atık Kumbaram Aracı” ilçenin belirli noktalarında hizmet vermeyi sürdürüyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak ve Selçuklu'da yaşayan vatandaşların ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla "Atık Kumbaram" projesini başarı ile sürdürüyor.

Atık Kumbaram Projesi ile şu ana kadar 8 bin vatandaş atık kumbaram noktalarında üye kaydı yaptırdı.

Proje kapsamında 900 ton geri dönüştürülebilir atık toplanırken 1 milyon Türk Lirası vatandaşların atık kumbaram kartlarına yüklendi.

Vatandaşlar, dördü sabit bir adette mobil araçla haftanın 6 günü (resmi tatiller ve Pazar günleri hariç) hizmet veren Atık Kumbaram noktalarına kolaylıkla ulaşabiliyor. Mobil atık aracı sabah 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verirken sabit Atık Kumbaram noktaları 09.00-17.00 saatlerinde vatandaşlara hizmet veriyor.

Mobil Atık Kumbaram aracı; Pazartesi günü Şeyh Şamil Mahallesi Binkonut Pazar Yeri yanında, Salı günü Yazır Mahallesi Yazır Kapalı Pazar Yeri yanında, Çarşamba günü Hazım Uluşahin İş Merkezi Önü, , Perşembe günü Feritpaşa Mahallesi Nene Hatun Parkı yanı, Cuma günü Büyük Selçuklu Camii önü, Cumartesi günü Gedavet Parkı (Şato Form)’nda yer alıyor.