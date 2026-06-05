Konya'da Selçuklu Belediyesi Hatice Hatun Külliyesi Çocuk Mektebi'nde eğitim alan 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi'nin vizyon projeleri arasında yer alan Hatice Hatun Külliyesi Çocuk Mektebi, çocukları manevi değerlere uygun olarak verilen eğitimlerle nitelikli bir şekilde geleceğe hazırlıyor. Hem Konya'ya hem de Türkiye'ye örnek olan Hatice Hatun Külliyesi Çocuk Mektebi her yıl ailelerden yoğun ilgi görüyor. Bu kapsamda 4-6 yaş Kur'an kursunda eğitim alan 130 öğrenci 2025-2026 eğitim öğretim yılını başarılı bir şekilde tamamlamasının ardında mezuniyet heyecanı yaşadı.

Çocuk Mektebinden eğitim alan minik öğrencilerin Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program öğrencilerin sahne gösterileri ile devam etti. Çocukların sergiledikleri sahne performansı ve gösteriler protokol ve ailelerden tam not aldı. Mezuniyet programı sonrasında kurs eğitmenlerine ve 'Çocuğumun Farkındayım Bunun İçin Kurstayım' seminerine katılan velilere sertifika takdimi yapıldı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, mezun olan çocukları büyük bir gururla izlediklerini belirterek, Konya'da da 4-6 yaş Kur'an kurslarımıza çok yoğun bir ilgi var. 10 bini aşan sayıda çocuğun her yıl 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda eğitim aldığını söyledi.

Hatice Hatun Mahalle Külliyemiz güzel bir örnek olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, 'Çünkü burada çocuklarımız hem Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğreniyor, hem temel dini bilgileri en doğru şekilde, en ehil ellerden öğreniyor. Bunun yanında okul öncesinde ihtiyaçları olan tüm pedagojik eğitimleri de yine ehil ellerden alıyorlar. Çocuklarımıza temel dini bilgilerimizi, Kur'an-ı Kerim'i en doğru şekilde öğretmekle birlikte milli, manevi değerlerimizi aynı şekilde bayrak sevgisini, Allah inancını, peygamber, ülke, vatan, insan sevgisini en iyi şekilde öğretiyorlar. Bunun için Hatice Hatun Mahalle Külliyemizde, Çocuk Mektebimizde başlangıçtan bu yana bu eğitimleri fedakarca veren başta Zeliha Hocam olmak üzere tüm ekibine özellikle teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'HEDEFİMİZ ÇOCUKLARIMIZIN OKUL ÖNCESİNDE KUR'AN-I KERİM'İ VE TEMEL DİNİ BİLGİLERİ EN DOĞRU ŞEKİLDE ÖĞRENMELERİ'

Artık 4-6 yaş Kur'an kurslarıyla ilgili Konya'da bir seferberlik başladığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, programlarda emek veren kıymetli hocalarımıza da teşekkür ederek, 'Onların bu güvenleri sayesinde burada çocuklarımız en güzel eğitimleri alıyor. İnşallah sayıları arttırarak Konyamızda her vatandaşımızın kendi mahallesinde erişimi en kolay noktada çocuklarımızı teslim edecekleri 4-6 yaş Kur'an kurslarımızın açılması noktasında da emeklerimiz, gayretlerimiz devam edecek' dedi.