Konya Selçuklu Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ‘Masa Tenisi Minikler Bölge Müsabakaları’nın ödül töreni, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Türkiye Masa Tenisi Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Selçuklu Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Masa Tenisi Minikler Bölge Müsabakaları, 1-2 Şubat tarihlerinde Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonunda oynanan müsabakalarla tamamlandı.

Çeşitli illerden 44 erkek ve 34 kız sporcunun mücadele ettiği müsabakalara Selçuklu Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Takımları damga vurdu.

Zorlu müsabakalar sonucunda Selçuklu Belediyespor Kulübü Minik Kız Takımı birincilik elde ederken, Erkek A Takımı ikincilik ve Erkek B takımı ise üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Büyük heyecana sahne olan final müsabakalarını yerinde izleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.

Final karşılaşmalarını Başkan Pekyatırmacı’nın yanı sıra, Spor Hizmetleri İl Müdürü Bilal Yavaş, Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan, Kulüp Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Uysal ve Mehmet Ali Kolay’da yerinde takip etti.

Başkan Pekyatırmacı, “Büyük başarıların temellerisporun merkezi Selçuklu’da atılıyor”

Ödül töreninin ardından konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyemizin ev sahipliğinde düzenlenen bir organizasyonda Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcularımızın da üç farklı derece ile kürsüye çıkma başarısı göstermesi bizleri gururlandırdı.

Selçuklu Spor Okullarımızda Masa Tenisi branşı ile tanışan ve ardından bu tür organizasyonlarda kulübümüzü ve şehrimizi başarıyla temsil eden sporcular görmek bizleri çok mutlu ediyor. Spor Okullarımızdan yetişerek Milli Takıma yükselen çok sayıda sporcumuz bulunuyor.

O sporcularımız bugün burada mücadele eden sporcularımıza da aynı zamanda örnek teşkil ediyor. Burada mücadele eden minik sporcularımızın önümüzdeki dönemlerde de başarılı sonuçlar almaya devam edeceğine ve onlarında hedeflerine ulaşacağına inanıyorum.

Onlara güveniyoruz ve geleceğimiz olan çocuklarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Çeşitli illerden gelerek müsabakalara katılım sağlayan tüm sporcu ve antrenörlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.