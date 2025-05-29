Konya Büyükşehir Belediyespor, İzmir’de düzenlenen Yıldız Erkekler Türkiye Finalleri’nde büyük bir başarıya imza attı.KONYA (İGFA) - Güçlü rakibi Halkbank’ı zorlu bir mücadelenin ardından 3-2 mağlup eden sarı siyahlılar, adını Türkiye’nin en iyi 8 takımı arasına yazdırmayı başardı.

Konya Büyükşehir Belediyespor, Yıldız Erkekler Türkiye Finalleri'nde gösterdiği performansla basketbol otoritelerinin takdirini kazandı.

İzmir’de düzenlenen Yıldız Erkekler Türkiye Finalleri'nde Halkbank ile karşı karşıya gelen Konya Büyükşehir Belediyespor, müthiş bir mücadele sonunda güçlü rakibini 3-2’lik skorla mağlup etti. Takım ruhu, azim ve inançla oynayan Büyükşehir Belediyespor, bu galibiyetle adını Türkiye'nin en iyi 8 takımı arasına yazdırmayı başardı.

Sporcuların mücadele azmi ve teknik ekiplerin özverili çalışmasıyla elde edilen bu önemli başarı, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin spora ve sporcuya verdiği desteğin somut bir yansıması olarak dikkat çekiyor.