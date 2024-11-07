Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Umuttepe Kampüsü’nde gerçekleştirdiği ‘Uluslararası Öğrenci Buluşması’nda farklı ülkelerden öğrenciler tanışarak kültürlerini tanıttıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de uluslararası öğrencilerin mutluluk ve memnuniyetle üniversite eğitimi almaları için birçok organizasyon düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, ülkelerinden şehrimize gelen öğrencilere yönelik Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde “Uluslararası Öğrenci Buluşması” gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi DİLMER ve Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği işbirliği ile düzenlenen muhteşem etkinlikte uluslararası öğrencilerin birbirleriyle tanışmaları sağlanırken öğrenciler kent hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

YÜZLERCE YABANCI ÖĞRENCİ KATILDI

Buluşmaya Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Nebi Karakoyun, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Eğitimi Şube Müdürü Fatih Dizdar, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, akademisyenler ile Afganistan, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Cezayir, Dominik, Etiyopya, Gürcistan, Kamerun, Kazakistan, Kosova, Nepal, Pakistan, Sırbistan, Tunus, Türkmenistan ve Ürdün gibi ülkeler başta olmak üzere yüzlerce yabancı öğrenci katılım gösterdi.

İstiklal Marşı’nın ardından konuşan KOÜ Rektörü Cantürk, “Bugün farklı coğrafyalardan, farklı kültürlerden, farklı hikayelerle buraya gelmiş olan siz sevgili öğrencilerimizle buluşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu güzel organizasyonu düzenleyen DİLMER, her daim yanımızda olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği’ne içtenlikle teşekkür ediyorum. 2033 uluslararası öğrenciye sahip olan Kocaeli Üniversitesi bilimsel birikimi ve sosyal sorumluluk anlayışıyla, farklı kültürlerin bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşımı yapabileceği bir ortam sunuyor. Sizlerin bu ortamda sadece akademik bilgiyle değil, aynı zamanda kültürel değerlerle de donanarak Türkiye’yi tanıtan birer kültür elçisi olacağınıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER KÜLTÜRLERİNİ TANITTI

Konuşmaların ardından uluslararası öğrenciler tarafından Kafkas, Afrika, Balkan, Latin gibi geleneksel dans gösterileriyle müzik dinletisi sunuldu. Açılış töreninin ardından uluslararası öğrenciler Büyükşehir tarafından kurulan stantlarda geleneksel kıyafetleri ile kendi yapmış oldukları yemeklerini sergilerken aynı şekilde kendi ülkelerine has danslarını da Kocaeli halkına gösterme fırsatı buldu. Ayrıca Büyükşehir’in Antikkapı ekipleri tarafından alandaki öğrencilere yemek ikramı yapıldı.