Kocaeli İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak düzenlenen kadınlar matinesi etkinliği bu hafta Dernekler Yerleşkesinde yoğun katılımla gerçekleştirildi

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kadınları birbirinden güzel etkinliklerle bir araya getirerek kentte kadın dayanışmasını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesinde kadınlar matinesi etkinliği düzenlendi. Kadınlar Matinesine İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Neslihan Çakır, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi, CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı ve çok sayıda kadın katıldı. İzmitli kadınlar matine etkinliğine büyük ilgi gösterdi.

GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER

Kadınlar Matinesinde Prens Baha sahne alırken Baha, organizasyonu düzenleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti. Prens Baha’nın hareketli parçaları ile kadınlar gönüllerince eğlenerek unutulmaz bir gün geçirdi.