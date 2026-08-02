Osmangazi Belediyesi'nin ilçedeki tüm mahallelerde tek tek düzenlediği mahalle şenlikleri, Osmangazililere eğlence dolu anlar yaşatmaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Osmangazi ilçesinde yaşayan vatandaşların yaz akşamlarını eğlenceli, neşeli ve keyifli geçirmesi amacıyla düzenlenen 'Osmangazi'de Yaz Mahalle Şenlikleri' tüm coşkusuyla sürüyor. Düzenlendiği her mahallede yoğun ilgi gören şenliklerin bu kez adresi Sırameşeler Mahallesi oldu.

Samanlı Dinlenme ve Çocuk Parkı'nda kurulan etkinlik alanına Sırameşeler Mahallesi sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Şenlik kapsamında oluşturulan oyun alanlarında çocuklar doyasıya eğlenirken, Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan temizlik çalışanlarından oluşan Temiz Orkestra'nın seslendirdiği birbirinden eğlenceli şarkılara mahalle sakinleri hep bir ağızdan eşlik etti. Şenlikte sahneye çıkarak mikrofonu eline alan Sırameşeler Mahallesi Muhtarı Hatice Gündüz de seslendirdiği şarkıyla geceye renk kattı.

'Erkan Aydın Başkanımızın Her Zaman Yanındayız ve Destekçisiyiz'

Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği mahalle şenliklerine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Sırameşeler Mahallesi Muhtarı Hatice Gündüz, 'Mahalle sakinlerimiz düzenlenen şenlikten dolayı çok mutlu oldu. Bu güzel organizasyon sayesinde vatandaşlarımız yaz akşamını eğlence dolu ve keyifli bir şekilde geçirdi. Mahallemize bu güzel etkinliği kazandıran Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a teşekkür ediyoruz. Başkanımızın her zaman yanındayız ve destekçisiyiz.' şeklinde konuştu.

Eğlenceli dolu bir akşam geçirdiklerini ifade eden Sırameşeler Mahallesi sakini çocuklar kendilerini mutlu eden bu güzel etkinliği düzenlediği için Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti.