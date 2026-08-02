Sanat eğitiminde kentin tartışmasız en başarılı kurumu olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, Eylül ayında gerçekleştirilecek yetenek sınavları için hazırlıklara başladı. Bu kapsamda yetenek sınavları öncesinde; öğrenci ve velileri için 'Hazırlık ve Rehberlik Programı' adı altında bilgilendirme seminerleri düzenlenecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, Yetenek Sınavları için 'Hazırlık ve Rehberlik Programı' başlatıyor. Programda adaylara yetenek sınavları ile ilgili detaylı bilgi sunulacak. Seminerlerde, yetenek sınavları ile ilgili detaylı bilgi aktarılacak. Program, yetenek sınavlarında çıkacak sorular konusunda ön bilgi vererek, adaylara kolaylık sağlayacak. Ayrıca konservatuvarın 7 bölüm ve 33 branşında verilen eğitimlerin tanıtımı yapılacak.

SEMİNERLER 3- 7 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA

Gebze ve İzmit'teki Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'na bağlı sanat merkezlerinin ev sahipliğindeki seminerler, 3-7 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Konservatuvar Yetenek Sınavlarında bölüm ve branş bazında adaylara yöneltilecek sorular ise şöyle;

Müzik Bölümleri: Batı Müziği, Türk Halk ve Türk Sanat Müziği Bölümlerinin giriş yetenek sınavlarında adaylardan tek, iki ve üç ses işitme ile melodi hafızası ve ritim hafızası istenecek. Tüm müzik bölümleri için adaylardan ayrıca herhangi bir çalgı icrası istenmeyecek.

Geleneksel Sanatlar ve Güzel Sanatlar Bölümleri: Bu bölümlerin giriş yetenek sınavı ortak bir alt yapıya dayanacak. Bu çerçevede görsel bellek, el becerisi, yaratıcılık özelliklerini ölçmeyi sağlayacak olan obje çizimi ile adaylardan bir kompozisyon oluşturması beklenecek.

Çocuk Resim ve Çocuk Ebru Bölümleri: Bu bölümler için adaylara verilen imgesel bir konu üzerine hayal gücünü kullanarak çizim yapmaları istenecek.

Bale ve Halk Oyunları Bölümleri: Her iki bölümün yetenek sınavlarında esnekliği ölçmeye yönelik hareketlerin gerçekleştirilmesi ve ritmik hafızayı ölçen sorulara cevap verilmesi gerekecek. Bununla beraber Halk Danslarında bir dakikalık serbest stilde hazırlanacak dans koreografisi istenecek.

Türk Din Musikisi Bölümü: Bu bölümde de müzik bölümlerinde olduğu gibi tek, iki ve üç ses işitme ile melodi ve ritim hafızası sorulacak. Türk Din Musiki Bölümüne özel olarak Kur'an-ı Kerim'den ayet okunması istenecek. Ayrıca Cami Musikisinden örnek bir eser seslendirilmesi ile jüri tarafından verilen bir makamda ezan veya sala okunması talep edilecek.