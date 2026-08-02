Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen Yurt Dışı Türkler, Dernekler ve Yöresel Kültürler Buluşması Hemşehri Dernekleri Festivali, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Türkiye'nin dört bir köşesinden Gaziantep'e gelen 62 dernek ve kurumun katılımıyla düzenlenen festival, tüm hızıyla sürüyor. Renkli görüntülere sahne olan, konser ve gösterilerle coşkunun arttığı Festival Park, ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Vatandaşlardan tam not alan festival, hemşehri derneklerine kendi kültürlerini tanıtma fırsatı sunuyor. Katılımcılar; yöresel ürünlerini, geleneksel lezzetlerini, el sanatlarını ve kültürel miraslarını ziyaretçilere tanıtma imkanı buluyor.

Festival boyunca Halk Oyunları Topluluğu gösterileri, semazen gösterileri, yöresel oyunlar, yöresel müzik dinletileri, yerel ve ulusal sanatçı konserleri başta olmak üzere çok sayıda kültür, sanat ve spor etkinliği ziyaretçilerle buluşmaya devam ediyor.