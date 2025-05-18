EnFest etkinlikleri kapsamında Milli İrade Meydanı’nda oluşturulan “Dijital Deneyim Alanı” gençlere unutulmaz deneyimler yaşatıyorKOCAELİ(İGFA) - Gençlerin enerjisiyle büyüyen EnFest’te konserler, atölyeler, yarışmalar, sahne gösterileri ve deneyim alanları İzmit Milli İrade Meydanı’ndaki coşkuyu artırıyor. Büyük ilgi çeken “Dijital Deneyim Alanı” gençlere benzersiz ve sürükleyici bir macera sunuyor.

BÜYÜKŞEHİR’LE 19 MAYIS COŞKUSU TAÇLANIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli gençliğine festival havasında 19 Mayıs coşkusu yaşatıyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın organizasyonunda gerçekleşen konser ve farklı aktiviteler için İzmit Milli İrade Meydanı’nda kurulan etkinlik alanı ilk günden gençlerin büyük ilgisini çekti.

Bu kapsamda eğlence ve adrenalin dolu EnFest etkinliklerine katılan gençler bayramın tadını doyasıya çıkarıyor. Gençlerin enerjisiyle büyüyen EnFest’te konserler, atölyeler, yarışmalar, sahne gösterileri ve deneyim alanları Kocaeli’nde 19 Mayıs coşkusunu taçlandırıyor.

DİJİTAL DENEYİM ALANI BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ

EnFest etkinlikleri kapsamında Milli İrade Meydanı’nda kurulan “Dijital Deneyim Alanı”; dijital araçlar, uygulamalar ve platformlar üzerinden etkileşimde bulunarak, gençlere unutulmaz deneyimler kazandırıyor. “360 Video Booth”, “Yapay Zeka ile Kocaeli’ni Tasarla”, “Röportaj 2041”, “HADO”, “Robotlarla Balon Patlatma”, “RC İş Makinaları Oyunu”, “Kineckt Penaltı”, “VR Kano”, “Reflex Wall” ve “İnteraktif Fun Wall” gibi stantların bulunduğu “Dijital Deneyim Alanı” gençlere benzersiz ve sürükleyici bir macera sunuyor.