Eurodesk Gençlik Delegasyonu'na Türkiye'den seçilen tek temsilcisi olan Konya Büyükşehir Belediyesi Eurodesk Atmosfer İrtibat Kişisi Murat Can Bulşan, Belçika'daki Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirilen Avrupa Gençlik Haftası açılış toplantısında Konya'yı başarıyla temsil etti.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Eurodesk Atmosfer İrtibat Kişisi Murat Can Bulşan, Eurodesk Türkiye tarafından aday gösterilerek, Eurodesk Gençlik Delegasyonu'na Türkiye'den seçilen tek temsilci olmuştu.

Bulşan, 24 Nisan 2026 tarihinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirilen European Youth Week (Avrupa Gençlik Haftası) açılış toplantısında düzenlenen etkinliklere katılarak Konya'yı ve Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Programda gençlerin görüş ve önerileri Avrupa düzeyindeki karar alma süreçlerine doğrudan taşındı.

'KONYA'MIZIN GENÇLERİNİN ULUSLARARASI PLATFORMLARDA AKTİF ROL ALMASI BİZLER İÇİN BÜYÜK BİR GURUR KAYNAĞIDIR'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Konya'mızın gençlerinin uluslararası platformlarda aktif rol alması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Murat Can Bulşan kardeşimizi tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin her alanda gelişimini desteklemeye ve onları küresel ölçekte söz sahibi bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz' diye konuştu.

European Commission ve European Parliament iş birliğiyle düzenlenen European Youth Week; gençlerin demokratik katılımını artırmayı, gençlik politikalarına katkı sunmalarını teşvik etmeyi ve Avrupa genelinde iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Eurodesk Atmosfer de Konya'daki gençlere Avrupa fırsatları hakkında bilgi sunmanın yanı sıra uluslararası projeler, eğitim programları ve gençlik faaliyetleriyle gençlerin küresel ölçekte aktif rol almasına katkı sağlıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin uluslararası platformlarda daha fazla yer alması ve şehirde yürütülen gençlik çalışmalarının Avrupa düzeyinde görünürlüğünün artırılması için çalışmalarına kararlılıkla devam edecek.