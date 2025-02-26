Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ‘Kariyer Günleri’ kapsamında Çayırova’daki lise öğrencileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Çayırova Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluşan Başkan Çiftçi, “Onların gözlerindeki ışık ve bitmeyen enerjisi bize ilham veriyor” dedi.KOCAELİ (İGFA) - ‘Eğitim önceliğimiz Çocuklarımız Geleceğimiz’ anlayışıyla eğitim için belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırovalı öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor. İlçedeki lise öğrencileriyle ‘Kariyer Günleri’nde buluşan Başkan Çiftçi, son olarak Çayırova Anadolu Lisesi’ne gitti. Burada öğrencilerle sohbet eden Bünyamin Çiftçi, daha sonra öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı. İlçede bugüne kadar hayata geçirilen çalışmalar ile yapılması planlanan projeler hakkında açıklamalarda da bulunan Başkan Çiftçi, Çayırovalı gençlere de gelecek adına tavsiyelerde bulundu.

“BAŞARINIZ DAİM OLSUN”

Program hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Geleceğimizin umudu gençlerle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Onların gözlerindeki ışık ve bitmeyen enerjisi bize ilham veriyor. Hayalleriniz büyük, yolunuz açık, başarılarınız daim olsun gençler” dedi. Başkan Çiftçi, öğrencilerin sorularını yanıtlamasının ardından kendi hayatından da örneklerle gençlere tecrübelerini aktardığı program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.