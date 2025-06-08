Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Dini Musiki Topluluğu, Türk Dini Musikisinin en güzel eserlerini başarı ile seslendirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Dini Musiki Topluluğu eğitim sezonunu verdiği muhteşem konser ile tamamladı. Beğeni ile izlenen konserde Türk Dini Musikisinin en güzel eserleri başarı ile seslendirildi. Duygu dolu anların yaşandığı konserde gönüller ilahi aşkla doldu.

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen yılsonu konserini vatandaşlarla birlikte koro üyelerinin aileleri de izledi. Şef Kadir Dalca yönetimindeki konser iki bölümden oluştu. Rast Takım eserlerin yer aldığı ilk bölümde; “Ya Rasulallah Şefaat Eyle”, “Ey Güzellerden Güzel”, “Tevbe Edelim”, “Gaflet Uykusundan”, “Solmadan Bağın”, “Mualla Gavs-i Sübhani”, “Onsekiz Bin Aleme” “Mahur Salat” besteleri icra edildi.

HÜZZAM TAKIM ESERLER SESLENDİRİLDİ

İkinci Bölümde ise Hüzzam Takım eserler yer aldı. Bu bölümün ilk eserinde ise şef Kadir Dalca, “Ey Saadet Burcunun Mahı” adlı beste ile solo performans sergiledi. Ardından koro; “Ya Sahib el-Cemal”, “Ah Bi Mekanım”, “Gözüm ki Kane Boyandı”, “Alemlere Rahmet”, “Açıldı Bu Gece Ebvab-ı Rahmet”, “Huzurunda Bel Bağladım”, “Hannan Allah Mennan Allah”, “Salik Meratip Kateder” ve “Yemmim Nahvel” bestelerini icra etti.

İlahi aşkın en güzel eserlerinin seslendirildiği yılsonu konseri vatandaşlardan tam not alırken, şef Kadir Dalca da bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmadığı için dinleyicilerine teşekkür etti.