KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçmiş dönemlerde Çayırova'da hayata geçirdiği üstyapı yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor.

Trafiğin kesintisiz ve daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için Özgürlük Mahallesi'nde Abdurrahman Korhan, Fatih ve Yavuz Sultan Selim Caddelerinin kesişiminde yürütülen kavşak düzenleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

İLAVE ŞERİTLER VE REFÜJLER TAMAMLANDI

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışmalar dahilinde Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde yeni inşa edilen cami meydanına paralel iki ilave şerit oluşturdu. Ayrıca 300 metre uzunluğundaki refüj imalatı da tamamlandı.

750 TON ASFALT SERİLECEK

Çalışmaların devamında ekipler, kavşak bölgesinde 750 ton binder asfalt serimi gerçekleştirecek. Ardından yol ve yaya geçitlerinin çizgileri çekilerek düzenleme tamamlanacak.

Büyükşehir Belediyesi, bu çalışma ile bölgede trafik yoğunluğunu azaltmayı ve daha güvenli, konforlu bir ulaşım sağlamayı hedefliyor.